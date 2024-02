Tunisie: Ligue 2 | 16e journée - Une chance pour l'ES Zarzis

Contrairement à la Ligue 1 qui somnole, le championnat de l'antichambre de l'élite bat son plein, avec une 16e journée non dénuée d'intérêt pour le haut du pavé où l'ES Zarzis, le Croissant Chebbien, le Sporting de Moknine et la Stayda ont un bon coup à jouer.

Dauphin de la Zliza, leader du groupe B, l'ESZ reçoit l'ES Jerba, un onze ambitieux qui se trouve au pied du podium. Pas de droit à l'erreur pour l'Espérance de Zarzis si elle veut dépasser l'ASG à terme, en attendant la mise à jour et la réaction de la Zliza. Le CS Chebba, à son tour, reçoit la lanterne rouge et devrait passer, tellement l'AS Rejiche n'est que l'ombre de lui-même depuis les trois coups de la compétition.

Avantage au CSC qui devrait enfoncer un peu plus l'ex-pensionnaire de l'élite. A Moknine à présent, le SCM croisera l'OC Kerkennah, une équipe insulaire qui joue certes le maintien, tout en ayant de la marge cependant (quatre points d'avance sur Medenine, avant-dernier). A la réception des Sahéliens, les Bleus de l'OCK peuvent sécuriser dès cette journée s'ils sortent le grand jeu.

Pas évident toutefois contre des locaux proches du podium. Autre club «placé» comme on dit, la Stayda, 4e de rang (avec Moknine et l'ES Jerba), entend mettre à profit son déplacement à Sidi Bouzid, un club qui pointe dans le ventre mou du classement. Ce sera du 50/50 dans ce cas précis et l'OSB pourrait éviter les sueurs froides de fin de saison en battant le Stade Gabésien.

Enfin, toujours volet rencontres de demain, l'Olympique Medenine, avant-dernier, tentera de recoller au peloton en recevant Rogba, une équipe nullement en danger au classement. Passons maintenant aux rencontres de demain. Six matchs du groupe A et une rencontre de la poule B sont au menu. Clôturons tout d'abord le groupe B avec le match de Mahdia entre les Fatimides et l'AS Jelma. Voilà deux équipes qui se tiennent en un point, en bas de l'échelle du groupe, alors que le vainqueur pourrait bondir au classement.

Le derby de la banlieue sud s'annonce incandescent !

Volet groupe A, à présent, demain, un périlleux déplacement attend le leader jendoubien à Msaken. Les Sahéliens comptent le double des points du dernier au classement, le SC Ben Arous, mais en accueillant Jendouba Sport, les banlieusards entendent frapper un grand coup en freinant le premier de cordée. Toujours en haut du tableau, le derby entre l'ES Radés et le CSHL s'annonce chaud bouillant.

Les Verts sont à une encablure de la JSO, dauphin de Jendouba. En même temps, Radès entend jouer les trouble-fêtes maintenant, après avoir sécurisé ce qui doit l'être au classement, jusque-là cependant... On enchaîne maintenant avec l'explication entre les Cap-bonais de Korba et les Aghlabides de Kairouan.

Au Hamda Laouani, la JSK, 5e de rang, reçoit le CSKorba, club qui pointe au pied du podium. Inutile de rappeler que la JSK doit gagner pour prendre de la hauteur. Pour finir, deux autres rencontres sont au menu, Kalâa Sport, avant-dernier, croise l'Espoir de Hammam-Sousse, et Tabarka reçoit l'AS Ariana. Jusque-là, seul l'Ariana jouera sans pression...

Le programme

Aujourd'hui

Groupe B

14h00 : SC Moknine-OC Kerkenah

14h00 : CS Chebba -AS Rejiche

14h00 : Olympique Sidi Bouzid -Stade Gabésien

14h00 : Olympique Médenine -ES Rogba Tataouine

14h00 : ES Zarzis- ES Jerba

Demain

Groupe A

14h00 : JS Omrane -SC Ben Arous

14h00 : ES Radés -CS Hammam-Lif

14h00 : CS Tabarka -AS Ariana

14h00 : Kalâa Sport -ES Hammam-Sousse

14h00 : JS Kairouanaise -CS Korba

14h00 : CS Msaken -Jendouba Sport

Groupe B

14h00 : EM Mahdia -AS Jelma