Tunisie: CAB - L'occasion de se détacher !

Renouer avec la victoire contre l'USBG, tel est l'objectif annoncé.

Le mot d'ordre dans cette poule de play-out est gagner le maximum de points à domicile. Il n'est pas donc sorcier de comprendre que les Cabistes joueront tout à l'heure pour consolider leur place de leader contre l'USBG. Seulement, comme toutes les équipes sudistes du reste, l'adversaire du jour leur a toujours donné du fil à retordre au Stade 15-Octobre !

Cette fois-ci, les camarades de Ben Zitoun sont décidés plus que jamais à rompre avec ces mauvaises habitudes, d'autant qu'il s'agit d'un concurrent immédiat dans le classement en haut du tableau. C'est tout simplement un match à 6 points! Le vainqueur prendra une sérieuse avance sur le groupe des derniers classés. Conscient de cette situation apparemment avantageuse sur le papier, le CAB, soutenu par un public «jaune et noir» inconditionnel à chacune de ses sorties à domicile, fera en sorte de ne pas manquer ce rendez- vous.

On pense qu'il en a largement les moyens techniques même si Abdou Seyde et Cissoko ne seront pas là pour avoir cumulé 3 avertissements. L'entraîneur bizertin saura «jongler» avec l'effectif en sa possession pour composer une équipe complémentaire dans ses lignes.

Faire des choix judicieux !

A cette occasion, on enregistrera le retour des trois piliers de la formation locale, absents contre l'OB le week-end dernier. On pense à Ferchichi, Alhassan Conte et Youssef Fellahi, tous rétablis de blessure ou de rhume selon le staff médical. La titularisation de ce trio, dont l'absence s'est fait sentir contre les Bejaois au Zouiten, permettra à Taieb Ben Zitoun, notamment, d'être servi royalement de balles décisives en attaque.

Les «réservistes» Rayen Rhibi et Allalah en défense, Oussama Ali et Mideni à l'entrejeu ou encore Ayende et Othmani devant donneront beaucoup de choix à l'entraîneur pour constituer son onze de départ ! Avec de tels arguments, les Cabistes ne pourront et ne devront que jouer l'attaque à outrance sans se dégarnir derrière bien évidemment. Comme à chaque match, dans cette poule de play out où on joue sa survie en Ligue 1, ce sera disputé et donc tout pronostic serait hasardeux !