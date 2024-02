Tunisie: USBG - Bien prêts pour la chaude empoignade !

Les Benguerdanais ont assez d'arguments défensifs et offensifs et beaucoup de ressources mentales pour ne pas trébucher à Bizerte.

Contrairement au premier match à l'extérieur qui s'est joué à Gafsa et qui a permis à Ramzi Jarmoud et sa bande de rentrer avec un point, le déplacement à Bizerte sera bel et bien périlleux. L'enjeu de ce match contre les hommes de Maher Kanzari est très crucial avec la volonté des Cabistes de gommer leur semi-échec contre les Béjaois au Stade Chédly Zouiten, un match nul qui les a empêchés de faire la première échappée de cette phase du play-out et d'être seuls en tête.

Ramzi Jarmoud sait très bien qu'en cas de défaite des siens, aujourd'hui, il perdra la première place et pourrait même perdre du terrain et être devancé par l'UST si ce dernier parvenait à l'emporter face aux Cigognes de Béjà : «Nous sommes entre deux feux, reconnaît l'entraîneur Ramzi Jarmoud. Nous ne devons pas perdre pour ne pas être écartés de la première place et aussi pour ne pas être dépassés au classement par les Tataouinis qui sont favoris dans leur duel à domicile contre les Béjaois, et ne pas se trouver ainsi à quelques longueurs du ventre mou de ce groupe et pas encore à l'abri des deux derniers relégables. Notre tâche est donc très dure cet après-midi».

Défense à renforcer

La priorité pour Ramzi Jarmoud sera donc, pour le match contre les Bizertins, de jouer pour le match nul et de miser sur le jeu en contres dans l'espoir d'arracher un succès qui serait la plus belle des performances et une très grande bouffée d'oxygène pour le grand départ dans l'opération maintien. Il est donc fort possible qu'il opte pour une charnière centrale à trois avec un axial en plus aux côtés du duo Mohamed Amine Belakhal-Mohamed Aziz Boucetta et qui pourrait être le nouveau recruté Rayan El Haddad.

Et de placer un peu plus haut les deux latéraux Ayoub Tlili et Jawhar Ben Hassen pour former avec la paire de demis défensifs Mohamed Amine Meskini-Mahmoud Messai un rideau défensif hermétique au milieu de terrain qui sera une zone de sécurité défensive avancée et une rampe de lancement très proche de la zone de vérité adverse pour amorcer les contres rapides et percutants. Surtout que le compartiment offensif bien animé par le duo Ayoub Châabane-Ayoub Mcharek va retrouver son fer de lance Nassim Sioud qui a purgé son match de suspension pour troisième avertissement et qui sera un vrai soutien pour Mohamed Ali Amri en pointe. Les atouts ne manquent donc pas pour l'USBG sur tous les plans pour passer sans encombre le difficile écueil cabiste.