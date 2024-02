Congo-Brazzaville: Agence congolaise pour l'emploi - Lancement du premier club à Pointe-Noire

Structure intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et les entreprises, l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) a lancé, le 16 février au centre Trainmar à Pointe-Noire, le premier club d'emploi en faveur de la jeunesse

Après Brazzaville en janvier dernier, l'ACPE a posé un acte louable devant près de cent quarante étudiants venus des différentes universités de la ville océane parmi lesquelles, l'Ecole supérieure de technologie du littoral, EAD, Ucac-Ucam, Sueco, Emip, très séduites de la plate-forme mise en place. L'acte posé par l'ACPE s'inscrit dans le cadre de ses missions qui consistent à accueillir, informer et orienter toutes les personnes dans la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et de collecter les offres des entreprises, les traiter et les mettre en relation avec les demandeurs d'emploi.

Satisfait de cette initiative, le directeur de la coopération et du partenariat du centre Trainmar (Ecole supérieure de formation en transport et logistique), dans son mot de bienvenue, a exprimé sa joie à l'endroit de l'ACPE qui vient de concrétiser son voeu de collaborer pour accompagner les étudiants à la recherche de l'emploi. Il a poursuivi qu'il y a des techniques appropriées pour la recherche de l'emploi d'où l'importance de la formation. « Nous sommes là pour assurer l'alternance intergénérationnelle car nous sommes appelés à vous céder la place mais, pour le faire, nous voulons vous préparer. Ce club est pour moi un grand pas pour la réussite des jeunes», a-t-il renchéri.

Prenant la parole, la cheffe de service orientation de l'ACPE, Kialoungou Mahamat, a souligné que son rôle est de guider les étudiants et leur donner les astuces dans la recherche de la formation d'emploi. « Ce club est un lieu d'échange. Parmi nous ici, il y a des étudiants qui sont venus de plusieurs universités avec des filières différentes, mettons-nous ensemble pour mutualiser, interagir avec nos différentes intelligences pour voir comment nous allons avancer », a-t-elle indiqué.

L'ACPE, a-t-elle poursuivi, joue le rôle d'intermédiaire entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, notamment les étudiants et ceux qui sont à la recherche de formation. « Nous sommes là pour vous apporter notre accompagnement et notre soutien. Chercher du travail c'est déjà un travail en soi et cela commence par un projet. Quand on fait une formation, cela doit être un projet, quelque chose de réfléchi qui va vous porter une ouverture dans le future », -a-t-elle martelé.

De son côté, Eric Ikongo, conseil, relation, entreprise de l'ACPE, a expliqué que leur mission est de créer la connexion entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Ce club permet d'informer les demandeurs d'emploi qui, parfois, ne savent pas comment appréhender l'information. « On se rend compte que les gens demandent l'emploi mais le curriculum-vitae est mal rédigé. Le problème n'est pas au niveau des emplois eux-mêmes mais du chercheur qui n'arrive pas à prendre en compte tout ce que les entreprises demandent », a-t-il souligné.

Notons que cette rencontre a permis aux agents de l'ACPE de se mettre ensemble avec les demandeurs d'emploi afin de recenser leurs problèmes et leurs propositions pour élaborer un plan dynamique qui leur permettra de décrocher facilement l'emploi à la fin de leur formation. "Nous sommes là pour les accompagner dans la rédaction des curriculum vitae et de tout ce qui va pour la demande d'emploi. L'objectif du club est que les chercheurs d'emploi aient une base de données et qu'ils soient compétitifs au marché de l'emploi », a ajouté Eric Ikongo.

Les étudiants ont de leur côté salué l'initiative de l'ACPE dans leur démarche de la recherche de l'emploi. « On a parlé de l'orientation, nous sommes nombreux qui n'avaient pas l'information sur l'ACPE. Maintenant que nous sommes réunis dans un même club, la tâche devient moin difficile pour nous. Je remercie l'Etat congolais qui vient de nous apporter une petite assistance à travers l'ACPE », a indiqué Léal Bravy Bakala, président des étudiant à l'EAD Pointe-Noire.