Congo-Brazzaville: Littérature - Audrey CP Moungolo a présenté son nouvel ouvrage à Brazzaville

Congolaise résidente aux Etats-Unis d'Amérique, Audrey CP Moungolo a foulé le sol brazzavillois, le 16 février, et a présenté le lendemain son nouvel ouvrage intitulé « Taboo and impurity » .

« J'évolue aux Etats-Unis d'Amérique et suis venue sur la terre de mes ancêtres pour présenter le livre que je viens de publier, intitulé " Taboo and impurity" et également m'enquérir davantage des traditions et la culture de mon pays », a indoqué Audrey CP Moungolo, à sa descente d'avion à l'aéroport international Maya-Maya.

Le livre « Taboo and impurity » parle des traditions congolaises qui sont liées dans la société et dans la vie humaine. En effet, dans les anciens temps, écrit l'auteure, leurs ancêtres croyaient que la meilleure façon de respecter les conventions religieuses c'était d'éviter la pollution qu'elle assimile dans son livre aux pêchés qui les empêchent d'aller de l'avant, les pêchés qui les impactent dans la vie humaine et sociale.

Audrey CP Moungolo parle aussi de l'estime qu'elle a développée, de la spiritualité et des règles alimentaires congolaises. « Je suis à Brazzaville parce que c'est ma terre natale. Comme on dit toujours, on ne peut pas changer ses origines, par contre on peut changer l'identité. Je ne pourrai donc jamais changer mes origines. Nos traditions, nos valeurs, nos cultures, c'est ça qui fait que les Africains soient uniques. Ici, je vais parler avec mes grands-parents aussi, leur parler de mon livre et prendre encore plus de connaissance », a-t-elle indiqué.

Notons que le livre « Taboo and impurity » est publié en version anglaise et la version française est en cours. Elle sera disponible d'ici peu.