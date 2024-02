Tunisie: « Par-delà les montagnes » de Mohamed Ben Attia au festival du film africain de Louxor - Une consécration de plus pour le cinéma tunisien

Deux distinctions sont le fruit de la participation du film « Par-delà les montagnes » de Mohamed Ben Attia à la 13e édition du festival du film africain de Louxor dont la cérémonie de clôture a eu lieu mercredi soir. D'abord prix spécial du jury en ex aEquo avec le film égyptien «Flight 404 » de Hani Khalifa et surtout prix du meilleur acteur pour Majd Mastoura pour son rôle remarquable dans le film. Le film est actuellement sur nos écrans.

Mercredi soir, le festival du film africain de Louxor a dévoilé son palmarès avec une belle présence du cinéma tunisien. Le jury des longs-métrages, présidé par la réalisatrice égyptienne Hala Khalil et composé des artistes Mohamed Yassine (Egypte), Maïmouna N'Diaye (Sénégal), Mokhtar Ladjimi (Tunisie) et Aye Kita Yara (Burkina Faso), a donné son verdict avec une belle consécration pour « Par-delà les montagnes » de Mohamed Ben Attia doublement primé par le prix spécial du jury (en ex aEquo) et celui de la meilleure interprétation masculine pour Majd Mastoura.

Majd Mastoura est un acteur tunisien dont le sens et la sensibilité artistique se sont fait sentir dans l'expérience « Street Poetry », un collectif de poètes qui organisent des lectures de poésie dans la rue. Une expérience qui a duré deux ans a suffi à Majd Mastoura pour définir les contours de sa trajectoire.

Il fait, plus tard, ses débuts en tant qu'acteur dans le long-métrage «Bidoun 2» de Jilani Sâadi en 2013. S'ensuit «Hédi» de Mohamed Ben Attia, dans lequel il remporte l'Ours d'argent de la meilleure interprétation masculine à la Berlinale en 2016.

En parallèle à sa carrière d'acteur, Majd obtient sa licence en études théâtrales à la Sorbonne-Nouvelle en 2019 et le diplôme de l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq en 2021.

Il a joué dans « After » d'Anthony Lapia, sélectionné à la Berlinale 2023 dans la section Panorama. Il a joué également dans « Les filles d'Olfa » de Kaouther Ben Hania, sélectionné à la compétition officielle du Festival de Cannes et en lice pour l'Oscar du meilleur documentaire.

«Behind The Mountains», son deuxième film avec Mohamed Ben Attia, a été sélectionné au Festival international de cinéma de Venise dans la sélection Orrizonti en 2023.

Son style, sa capacité de porter des personnages très différents de sa personnalité ont fait de lui un allié important dans les projets artistiques. Son rôle dans «Par-delà les montagnes», actuellement en salle, nous fait découvrir une performance aussi bien intrigante que convaincante.

Rappelons que le film, qui a fait plus d'un prestigieux festival, est une histoire qui fait une coupe transversale de différents genres de cinéma, entre le fantastique, le psychodrame et le thriller porté par une écriture affranchie et apaisée et une belle brochette d'acteurs.