Tunisie: UST - En favori malgré tout !

Même si ce match contre l'OB n'a pas été préparé dans des conditions idéales, l'UST part tout de même avec les faveurs des pronostics.

Personne n'avait imaginé à Tataouine après les deux premiers bons résultats du play-out et les quatre précieux points engrangés que ce bel élan serait freiné par le retour à la grève. À commencer par l'entraîneur Sami Gafsi qui n'a pu que constater les dégâts après l'absence des joueurs à la séance de mardi dernier et qui a menacé de claquer la porte. Le président du club, Akrema Wadhen, a fait de son mieux pour empêcher une nouvelle crise qui tombe au plus mauvais des moments. Il a débloqué des fonds personnels pour trouver une demi-solution avec les joueurs qui lui ont accordé un autre ultimatum pour le règlement de leurs salaires et primes de rendement. Une solution à l'arraché et un petit répit pour remettre le groupe dans le bain avant la dure empoignade avec les Cigognes de Béjà aujourd'hui.

Les fans à la rescousse

Devant cette crise financière qui a refait surface alors que l'on pensait qu'elle sera enterrée du moins tout au long de cette deuxième phase, les supporters tataouinis se sont manifestés pour apporter le soutien nécessaire à l'équipe et remotiver les joueurs. Ils seront nombreux cet après-midi sur les tribunes du Stade Néjib Khattab pour galvaniser la troupe et la pousser à aligner un deuxième succès de très grande importance.

«C'est ce public en or qui m'a fait revenir sur ma décision de partir», avoue Sami Gafsi. «C'est le douzième homme de l'équipe qui lui donne cette envie de gagner et d'oublier tous les soucis du moment durant les 90 minutes de jeu. Ici, on ne badine pas avec l'enjeu et le résultat d'un match quels que soient les problèmes. À moi et à mes joueurs d'être à la hauteur des attentes de ces supporters qui convoitent, comme nous, un seul objectif : la victoire».

L'importance des trois points

Avec 6 points au compteur, l'UST passerait à 9 en cas de succès sur les béjaois et pourrait même grimper à la première place en cas de match nul entre le CAB et l'USBG actuellement premiers avec 8 points. Ce match est donc un premier virage décisif dans le long parcours de l'opération maintien.