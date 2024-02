Congo-Brazzaville: Statistique - La Banque mondiale accorde 36 milliards FCFA pour poursuivre la réforme au pays

L'appui financier de la Banque mondiale (BM) de 60 millions de dollars, soit environ 36,4 milliards FCFA, vise à renforcer les acquis du Projet de renforcement des capacités en statistiques (PSTAT). L'enveloppe devra surtout servir à la modernisation des infrastructures existantes...

L'institution de Bretton Woods est le principal partenaire du pays en matière de réforme du système statistique national, en témoigne le PSTAT financé à hauteur de 24 milliards FCFA par la BM entre avril 2015 et septembre 2023. Selon le directeur des opérations de la BM pour la République du Congo, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon et la Guinée équatoriale, Cheick Fantamady Kanté, l'enveloppe prête est destinée à financer l'extension du nouveau complexe de l'Institut national de la statistique (INS), la construction d'une salle de conférence, d'un amphithéâtre et des salles de classe supplémentaires.

Cette annonce est la preuve de l'engagement de la BM à poursuivre et à consolider son soutien au système statistique national, a commenté Cheick Fantamady Kanté. « Je vous invite instamment à faire preuve de créativité pour vulgariser les sciences statistiques afin d'aider les profanes et le grand public à mieux en comprendre les enjeux, à s'y familiariser et à savoir en faire bon usage. Les statistiques ne sont pas que des chiffres. Elles traduisent une réalité qui impacte la vie de nos concitoyens. Les appréhender aidera la communauté à s'en approprier et à les intégrer dans ses pratiques de vie courante », a-t-il déclaré le 13 février, à l'inauguration du complexe de l'INS.

Ces édifices abritent aussi le Centre national de formation en statistique, démographie et planification. Ils ont été construits dans le cadre du PSTAT, en lien avec le Plan national de développement 2022-2026. Le bilan du PSTAT a été salué par les parties, contribuant à réduire le gap dans la production de données statistiques cruciales pour la planification d'un développement durable, notamment la réalisation du cinquième Recensement général de la population et de l'habitat, l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages et le premier Recensement général des entreprises du Congo.

L'unité de coordination du PSTAT a réussi à mettre en place un programme de bourses des étudiants admis dans les écoles régionales de statistiques et de démographie. Elle a également appuyé le programme de stage des jeunes statisticiens formés dans les écoles de statistique africaine et a aidé l'INS à améliorer sa visibilité et à renforcer sa collaboration avec les autres acteurs du Système statistique national.