Congo-Kinshasa: Partenariat Unicef-Airtel - Lancement du programme « Ensemble réinventons l'éducation en RDC »

Le lancement du programme en faveur de la promotion du numérique des enfants en République démocratique du Congo (RDC) est intervenu le 16 février, au cours d'une cérémonie de signature de partenariat entre l'Unicef-RDC et la société de télécommunications Airtel, à Kinshasa.

La signature du partenariat pour booster l'éducation numérique est un pas de géant dans la formation de milliers d'enfants et de jeunes en RDC. EIle offre donc une opportunité de taille pour permettre un accès continu à l'éducation et pour améliorer les apprentissages.

Selon la représentante adjointe de l'Unicef/RDC, Kathya Morino, ce partenariat ayant pour slogan "Ensemble réinventons l'éducation en RDC" contribuera à positionner l'éducation comme un fondement pour améliorer la vie des Congolaises et des Congolais et à renforcer la compétitivité du pays et son développement durable.

Elle a, par ailleurs, rappelé qu'en 2020, l'Unicef a lancé au niveau mondial l'initiative « Réimaginer l'éducation », qui vise notamment à offrir à travers la technologie numérique des opportunités d'apprentissage aux enfants et aux jeunes qui n'y ont pas encore accès, particulièrement les filles, et à combler les lacunes d'apprentissage constatées à la suite de la pandémie mondiale de la covid-19.

%

Dans le cadre du partenariat entre Airtel et l'Unicef en RDC, a- t-elle poursuivi, un projet pilote de promotion de l'apprentissage numérique a été implémenté en 2022, dans les provinces de Kinshasa et du Haut Katanga, permettant à vingt écoles secondaires d'être connectées à internet.

« Grâce à la connectivité, disponibilisée par Airtel, mais également au renforcement des capacités des enseignants dans l'utilisation de supports numériques, notamment de la plateforme "Ma classe", plus de cinq mille élèves, dont 57% de filles, vont bénéficier d'opportunités d'apprentissage de qualité », a indiqué Kathya Morino.

Faisant suite à la signature de l'accord de partenariat entre l'Unicef et Airtel en RDC, qui a eu lieu le 29 septembre 2022, la directrice adjointe de l'Unicef s'est dit heureuse de lancer officiellement ce partenariat ayant pour slogan « Ensemble réinventons l'éducation en RDC ». Toutefois, elle reste assurée que la réussite de ce programme est conditionnée par la participation et l'implication de différentes parties prenantes. Cela contribuera à positionner l'éducation comme un fondement pour améliorer la vie des Congolaises et des Congolais et à renforcer la compétitivité du pays ainsi que son développement durable.

Pour le directeur d'Airtel-RDC, Thierry Diasonama, la matérialisation de cet ambitieux programme est une réponse à la vision du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui envisage « de faire du numérique un moteur d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social ». Soutenant cette vision, il a laissé entendre que Airtel-RDC s'engage résolument dans cette voie en exploitant la couverture (4G) en vue de matérialiser cette transformation en faveur d'une éducation de qualité grâce au numérique.

Tout en précisant que ce programme vise deux axes majeurs, la formation du personnel enseignant et administratif sur l'outil techno-pedagogique et l'accès à l'internet à tous pour encourager une éducation pleinement digitalisée, Thierry Diasonoma a martelé qu'à l'heure du XXIe siècle, l'éducation « doit préparer les jeunes à une structure numériquement enrichie pour le métier et les compétences révolues à grande vitesse ».

Démontrant l'importance de ce programme dans l'apprentissage des jeunes, le directeur en charge de la coopération internationale au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Lambert Mbadu, a circonscrit le cadre de la signature de ce partenariat. « Ce partenariat est scellé en vue d'augmenter et d'améliorer la connectivité internet dans les écoles et les communautés en RDC. L'objectif étant de favoriser l'apprentissage numérique avec pour conséquence l'accès continu à l'éducation et l'amélioration des résultats scolaires».

Notons que la réussite de ce programme qui va booster l'éducation numérique en RDC nécessite non seulement l'implication de toutes les parties prenantes concernées mais aussi la disponibilisation de fonds dans le cadre de la promotion de l'apprentissage numérique.