Congo-Brazzaville: Livre - « Le Lissoubisme » vient de paraître

Paru aux Editions LMI, l'ouvrage « La pensée politique de Pascal Lissouba: le Lissoubisme », écrit par Martin Koumba, a été présenté le 16 février au musée Cercle africain de Pointe-Noire, en présence des parents, amis et proches de l'illustre homme d'Etat congolais, disparu en 2020 à Perpignan, en France.

L'ouvrage est un essai politique de 120 pages reparti en treize séquences narratives précédées d'un avant propos et d'une introduction, a dit Guy Serge Mayeko, le critique littéraire en présentant d'entrée l'oeuvre. Celle-ci, a-t-il poursuivi, a pour objectif d'apporter un éclairage sur le combat intellectuel et politique d'un homme: Pascal Lissouba, homme d'Etat congolais, homme de sciences, intellectuel, humaniste et panafricaniste...

Selon lui, l'essayiste Martin Koumba, en écrivant ce livre, a été animé par le désir pressant de combler un vide devant l'une des sommités qui a marqué et qui marquera encore pour longtemps l'histoire politique du pays. Il s'est engagé dans cet exercice redoutable : écrire sur Lissouba en donnant un contenu pour formaliser le « Lissoubisme ». Il a ajouté qu'outre le vide à combler, il y a aussi le temps politique à rattraper. En présentant la pensée politique de Pascal Lissouba, l'auteur vient positionner et place sa vision politique dans l'espace-temps.

Ce livre est une réflexion sur le pouvoir politique, le développement de la société, sa construction, sa gestion, les idées politiques et les concepts chers à Pascal Lissouba (science-technologie, démocratie, dialogue et consensus, formation et emploi, innovation, culture et arts, diplomatie, décentralisation, le panafricanisme, la politique, le sens d'un parti politique...). L'exploitation de toutes ces fonctions a débouché sur un diagnostic et une thérapie anticipée, a dit Martin Koumba.

« Pascal Lissouba, l'intelectuel, homme des sciences , hommes des arts et des lettres, homme d'Etat », « Technocrate plutôt qu'ideologue », « Les fondements du lissoubime », « La démocrate », « La décentralisation », « Le partage du pouvoir », « la redistribution de la richesse nationale », « le dialogue et le consensus pour la résolution des conflits politiques internes », « L'éducation, la formation, la science et la technologie, facteurs de développement », « La culture, pilier de la soueraineté et de; la puissance du Congo », « La diplomatie lissoubiste : le Congo, l'Afrique, la France, le monde", "Les traits caractéristiques du lissoubisme", " Le parti comme outil de combat politique"...sont les grandes parties qui meublent l'ouvrage écrit dans un style simple et alerte comme l'a reconnu le critique littéraire. « La plume pleine de verve et de véracité a su formaliser la pensée et l'action politique d'un homme : Pascal Lissouba ", s'est convaincu Martin Koumba.

Un point de vue aussi partagé par l'auditoire qui a félicité le travail de l'auteur en louant son courage et son mérite en produisant cette oeuvre littéraire pour la postérité.

« Ecrire sur le lissoubisme, c'est écrire sur des vérités, des réalités et des évidences politiques, économiques, sociales et culturelles innombrables qu'il a portées. Le faire, c'est vouloir formaliser sa pensée et son action politique, pour que l'homme ne soit pas un mythe, une fiction politique ou un personnage, historique relevant de la légende mais plutôt une source d'inspiration politique pour les jeunes générations et pour le futur. C'est aussi pour les besoins de justice et d'histoire que nous avons cru bon de nous jeter à l'eau. Pour la justice et l'histoire, cette publication constitue une plaidoirie pour la défense d'un idéal, d'une certaine idée de la pratique politique et d'une vision, face au progrès de l'histoire portant sur la pensée et les idées politiques d'un homme mal compris et d'une oeuvre inachevée. C'est aussi l'occasion de corriger des contre-vérités véhiculées sur sa personne et sa pratique politique», est écrit en quatrième de couverture.