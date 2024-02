Congo-Brazzaville: Vie associative - L'ALDSC fait de la défense des intérêts des sportifs sa priorité

Quatorze mois après sa sortie officielle, l'Association de lutte pour les droits des sportifs congolais (ALDSC) a décidé d'agir pour faire connaître sa mission de défendre et protéger les sportifs de haut niveau.

« La meilleure protection pour les sportifs est de leur permettre d'accéder au statut de sportifs professionnels. Ils pourront alors bénéficier de tous les avantages que leur confère le métier : couverture sociale, assurance maladie, accident, chômage partiel ou total... », a expliqué Junior Mobonda, le président de l'ALDSC . Il s'est montré rassurant quant à une possible collaboration avec le ministère des Sports et le Comité national Olympique et sportif congolais pour mener à bien cette mission.

Pour cette nouvelle année, le premier travail consiste à réunir les secrétaires généraux des fédérations sportives nationales afin de leur faire connaître le bien-fondé de l'association puis donner aux athlètes les éléments nécessaires pour la lutte contre le dopage. L'association à caractère sportif créée le 12 décembre 2022, a pour missions, entre autres, de sensibiliser les sportifs aux lconséquences du dopage et ses excès et garantir en même temps le bien-être social des sportifs pendant ou après leur carrière, tout en développant la solidarité entre les différents clubs ainsi qu'entre leurs éléments.

Coordonner, orienter, organiser et vulgariser le sport dans le pays fait partie des objectifs fixés tout comme lutter et dénoncer les injustices, la mauvaise gestion, le harcèlement sexuel, la corruption en milieu sportif. « Nous prônons l'égalité des chances et de rémunération. Le sportif a le droit de recevoir un pourcentage équitable des bénéfices économiques générés par son activité. Les athlètes ne doivent pas être victimes de discrimination, d'abus d'intimidation ou de violence dans l'exercice de leur travail. Tout athlète a le droit d'accéder à des opportunités de développement de carrière(...) c'est aussi du sportif », a estimé le président de cette association.

Développer le sponsoring est un défi à relever. Le sport congolais, constatent les membres de l'association, n'est pas sponsorisé alors qu'il existe des entreprises et des institutions qui pourront prêter main forte à l'Etat et augmenter leur chiffre d'affaires.

« Il s'agit d'un projet qui rompt avec la pratique peu orthodoxe de la gestion et la coordination des affaires longtemps observées au sein du sport de haut niveau congolais, lesquelles n'ont pas permis aux sportifs congolais d'atteindre les résultats escomptés dans diverses disciplines », a-t-il justifié.

L'ALDSC s'engage aussi à développer d'autres valeurs comme la culture du management sportif, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, la solidarité et le respect... Autant de valeurs que l'on peut retrouver, selon cette association, sur la feuille de route des grands sportifs comme des dirigeants d'entreprise. « J'encourage la jeunesse à ne pas baisser les bras et continuer à rêver du sport congolais. Ne vous découragez pas, luttons plutôt ensemble pour améliorer les choses. Le sport peut être d'une grande importance dans le développement d'un pays, d'une génération et d'un individu », a lancé Junior Mobonda.

Notons que Junior Mobonda est secondé par Prevert Kitaté. Lionel Tchiloemba occupe le poste de secrétaire général et Jodel Ossou est la trésorière puis Eric Semba est membre.