Maroc: Le 8ème Forum parlementaire international sur la justice sociale, lundi à Rabat

Rabat — La 8ème édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale se tiendra, lundi à Rabat, sous le thème "un travail décent en faveur du développement durable".

Organisée par la Chambre des Conseillers en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental, cette édition, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, vient réaffirmer l'adhésion institutionnelle responsable de la Chambre au processus de construction participative du modèle marocain de justice sociale.

Dans un communiqué, la Chambre des Conseillers indique qu'en organisant ce Forum, elle ambitionne de proposer des approches parlementaires à même de garantir et de renforcer, sur les plans qualitatif et quantitatif, le travail décent qui constitue l'un des fondements de la consolidation de la justice sociale et de la consécration des piliers de l'État social, conformément aux Hautes Orientations Royales, qui soulignent que la création d'opportunités d'emploi productif et garant de la dignité est l'une des formes les plus nobles de la protection sociale.

A l'occasion de sa célébration de la Journée mondiale de la justice sociale, qui coïncide avec le 20 février de chaque année, la Chambre des Conseillers entend aussi faire des travaux de cette édition une véritable opportunité pour mettre l'accent sur la réalité du travail décent dans le Royaume et les différentes problématiques qu'il soulève, notamment l'apport du travail décent pour la réalisation des objectifs de la Stratégie nationale de développement durable, tels que définis par la Charte nationale de l'environnement et du développement durable, ajoute la même source.

%

La Chambre des Conseillers s'attardera, entre autres, sur les initiatives de développement entreprises par le Royaume dans les domaines des énergies renouvelables, de l'économie verte et de l'économie circulaire, de lutte contre le gaspillage et la surexploitation des ressources naturelles, particulièrement les ressources hydriques.

Les participants à ce forum se pencheront également sur les questions et problématiques liées au travail décent, en examinant son rapport avec le développement durable au Maroc, à la lumière de l'objectif 8 des ODD qui vise à promouvoir une croissance économique partagée et durable, le plein-emploi productif et un travail décent pour tous, le but étant de proposer une réponse institutionnelle collective et prospecter des solutions innovantes, précise le communiqué.

Les travaux de cette édition seront axés sur deux thématiques principales, à savoir "le travail décent et le développement durable" et "le travail décent et les défis de mise à niveau et d'intégration économiques".

Prendront part à ce Forum, des membres du gouvernement et du parlement, des responsables de plusieurs instances, institutions constitutionnelles et agences nationales concernées, des représentants de l'Organisation internationale du travail, du bureau du Conseil de l'Europe au Maroc, de l'Organisation de coopération et de développement économiques et du Programme des Nations Unies pour le Développement au Maroc, ainsi que des représentants des conseils régionaux, des experts et universitaires, conclut la même source.