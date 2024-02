Ile Maurice: 600 000 cartes enregistrées dont 454 000 réenregistrements

Selon l'Information and Communication Technologies (Registration of SIM) Regulations 2023, tous les détenteurs d'un téléphone portable ont jusqu'au 30 avril pour enregistrer ou réenregistrer leur carte SIM.

Sur le site de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA), il est dit que plus de 300 000 détenteurs de cartes SIM ont réenregistré leurs cartes. De son côté, Jérôme Louis, directeur du département d'ingénierie à l'ICTA, a indiqué à l'express qu' «à ce jour, nous avons plus de 600 000 cartes SIM enregistrées sous les nouveaux règlements dont plus de 454 000 sont des réenregistrements».

Jusqu'ici, trois plaintes constitutionnelles ont été déposées devant la Cour suprême pour contester ces nouveaux règlements qui imposent le réenregistrement obligatoire des cartes SIM. Les trois plaignants ont exprimé des inquiétudes quant à la collecte et au stockage de données sensibles, affirmant que cette procédure d'enregistrement/ réenregistrement viole le consentement éclairé tel que défini par la loi sur la protection des données. Pour cela, ils ont demandé à la Cour suprême de déclarer l'Information and Communication Technologies (Registration of SIM) Regulations 2023 inconstitutionnels, nuls et non avenus, mettant en avant des arguments liés aux droits fondamentaux et à la procédure législative.

Si au 30 avril prochain, cet enregistrement n'a pas été fait, la carte SIM du détenteur sera désactivée. À moins que la justice n'en décide autrement.