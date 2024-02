Ile Maurice: Pongolle, Givet, Giuly, Maigret et Haziza défieront les Mauriciens

Vous avez vibré lorsque Liverpool a soulevé la coupe aux grandes oreilles, au stade Ataturk d'Istanbul, en 2005 lorsque Florent Sinama Pongolle et ses amis ont triomphé du grand Milan AC dans une finale rocambolesque ? Eh bien, vous aurez peut-être l'occasion de jouer contre lui, pour un foot 5, le mois prochain, à l'initiative de Prodalex Ltd et RM Club Mauritius, pour un projet unique à Maurice qui s'articule autour du football et padel.

L'ex-attaquant réunionnais Sinama Pongolle, désormais reconverti en consultant Premier League sur Canal+, sera à Maurice en exclusivité, avec deux autres anciens joueurs pro - Ludovic Guly et Gaël Givet, tous deux finalistes de la finale de la Ligue des champions 2004 avec Monaco - et deux joueurs de padel actifs mondialement connus, Adrien Maigret et Robin Haziza.

Rdv dimanche 24 mars au RM club mauritius

Comment jouer contre eux ? Deux possibilités.

Soit vous êtes un footeux, amateur de foot 5, et le tournoi qui va s'ouvrir en mars prochain est fait pour vous. Tentez votre chance en essayant de remporter le tournoi, car l'équipe vainqueur aura la chance de joueur face à l'équipe des légendes pour la grande finale du dimanche 24 mars chez RM Club Mauritius, à Forbach.

Soit vous êtes un accro du padel, le sport 'trendy' du moment qui monte à Maurice et dans le monde, et vous participez au tournoi qui se tiendra en mars aussi (voir les modalités de participation ci-dessous). Là aussi, l'équipe vainqueur aura la chance de jouer face à deux joueurs professionnels de padel lors de la grande finale du dimanche 24 mars toujours au RM Club Mauritius.

%

Il est bon de savoir que Robin Haziza est 6 fois champion de France, top 50 mondial et sélectionneur de l'équipe de France féminine de padel alors qu'Adrien Maigret est l'un des meilleurs joueurs français en activité (dans le top 10 France). Alors prêt à relever l'un ou l'autre challenge face à ces légendes ?

challenge face à ces légendes ? Rappelons que Gaël Givet est un ancien joueur de l'équipe de France, qui a évolué à l'OM, Monaco et Blackburn. Le Réunionnais Florent Sinama Pongolle a, bien sûr, évolué à Liverpool (sous Gérard Houllier puis Rafael Benitez), mais aussi à l'Atlético Madrid, Le Havre, St Etienne et pleins d'autres destinations exotiques en fin de carrière. Quand à Ludovic Giuly, est-il besoin de le présenter ? Révélé à l'Olympique lyonnais, il a brillé à l'AS Monaco, au FC Barcelone, à l'AS Rome, au PSG et en équipe de France en tant que joueur décisif, percutant et acrobate. Ce sera une chance de voir tous ces anciens joueurs en action sur un terrain de foot 5, épaulés par Haziza et Maigret, face à des joueurs mauriciens. Vivement le 24 mars !

Vous désirez participer au tournoi de Foot 5 ou de padel ?

Pour s'inscrire au tournoi Shoot & Smash with Legends qui se tiendra au mois de mars à RM Club Mauritius veuillez contacter Coline : tournament@rmacademy.mu Fin des inscriptions le 28 février. À vous de jouer !