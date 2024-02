Afrique: 37e sommet de l'Union africaine - Mohamed Ould Ghazouani prend la tête de l'Organisation

Le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, a succédé à son homologue des Comores, Azali Assoumani, à la tête de l'organisation continentale pour les douze prochains mois, et promet d'oeuvrer en vue de l'avènement d'une Afrique « prospère et en paix ».

A l'ouverture des travaux des chefs d'Etat, le 17 février, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, 48 délégations sont présentes sauf celles des pays suspendus des instances de l'organisation pour violation de l'ordre constitutionnel ayant entraîné des changements au sommet de l'Etat (Soudan, Mali, Burkina Faso, Guinée, Niger, Gabon).

Dans son allocution de circonstance précédée par une minute de silence observée en mémoire du chef de l'Etat namibien, Hage Geingob, décédé le 4 février, le président de la Commission de l'Union africaine (UA) a salué les succès obtenus par l'organisation panafricaine au cours dans son processus d'affermissement :

« Nous avons eu quelques conquêtes et les différents rapports inscrits à notre agenda mettent en relief que la réforme institutionnelle avance avec succès, l'intégration a progressé et la zone de libre échange continentale se met peu à peu en marche, le fonds de la paix se met en place, et le rythme de son opérationnalisation est satisfaisant », a déclaré Moussa Faki Mahamat tout en appelant les Etats membres à plus de sacrifices et les partenaires de l'Afrique à plus d'apports concrets pour permettre à l'UA d'avancer.

%

A leur tour, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et le président brésilien, Lula Ignacio da Silva, ont appelé au renforcement de la coopération avec le continent. Successeur du Comorien Azali Assoumani à la tête de l'organisation pour les douze prochains mois, le chef de l'Etat mauritanien, Mohammed Ould Ghazouani, a déclaré inscrire son mandat dans le dessein des pères fondateurs et de l'Agenda 2063 dont les grandes lignes sont de faire de l'Afrique « un continent prospère et en paix ».

Le Congo, représenté à Addis-Abeba par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, intègre le bureau de l'UA pour le mandat qui commence et occupera le poste de deuxième vice-président.