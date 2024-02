Afrique: Addis-Abeba - Début des travaux du Colloque de la jeunesse africaine de l'Union Panafricaine de la Jeunesse

Addis — Abeba - Le Colloque de la Jeunesse Africaine organisé par l'Union Panafricaine de la Jeunesse, en marge du Sommet des Chefs d'État de l'Union africaine, a ouvert ses travaux, samedi à Addis-Abeba.

Jusqu'au 19 février, des jeunes leaders, des activistes et des hauts responsables africains vont échanger des idées, partager les bonnes expériences dans le domaine et renforcer les liens entre institutions continentales afin de promouvoir la coopération et le progrès en Afrique.

Placé sous le thème "Éduquer une Afrique adaptée au 21ème siècle : Construire des systèmes éducatifs résilients pour accroître l'accès à un apprentissage inclusif, durable, de qualité et pertinent en Afrique", le colloque constitue une plateforme dynamique importante portée par l'Union Panafricaine de la Jeunesse.

Avec des sessions plénières, des ateliers interactifs et des présentations inspirantes, cet événement va offrir une opportunité unique de stimuler l'engagement civique et de favoriser le développement personnel et professionnel des jeunes africains.

Les discussions vont se focaliser sur 4 axes prioritaires à savoir l'éducation comme élément clé pour construire l'Afrique que nous voulons, la réforme institutionnelle et curriculaire du système éducatif africain, le nexus du développement africain avec l'éducation en perspective, ainsi que l'avenir de l'Afrique au milieu de la révolution de l'IA, de l'émergence de la multipolarité et de l'agenda de la Renaissance africaine.

Pour rappel, l'Union Panafricaine de la Jeunesse est l'organisation continentale investie de l'encadrement des conseils nationaux de la jeunesse des 54 pays du Continent.

Installée à Rabat depuis 2021, l'organisation oeuvre à porter la voix et les préoccupations de la jeunesse africaine afin d'y apporter les solutions appropriées.