Afrique: Sommet de l'UA - La Mauritanie assure la présidence tournante de l'Union africaine

Addis — Abeba - La République Islamique de Mauritanie assure à partir de ce samedi la présidence tournante de l'Union africaine (UA).

Lors de la cérémonie d'ouverture du 37ème Sommet ordinaire de l'Union africaine qui se tient à Addis-Abeba, le Président de la République Islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu les attributs du pouvoir (drapeau et marteau) et devient ainsi le nouveau Président en exercice de l'organisation panafricaine pour un mandat d'une année.

M. Ould Cheikh El Ghazouani prend le relais après le Président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani, élu pour la période 2023-2024.

"Je suis profondément reconnaissant et honoré par cette distinction, mais je suis pleinement conscient de l'ampleur des responsabilités qui en découlent, en particulier, dans un contexte pernicieusement atomisé, de plus en plus difficile, que traverse, non seulement, notre cher continent, mais également le monde entier", a souligné le nouveau Président en exercice de l'UA.

M. Ould Cheikh El Ghazouani a affirmé que l'adoption du thème "Éducation africaine pour le XXIe siècle : construction de systèmes éducatifs résilients pour accroître l'accès à une éducation inclusive, continue, de qualité et adaptée en Afrique" pour cette année est un choix d'une importance vitale.

L'éducation, pivot de tout développement durable, constitue un puissant levier, pour la sécurité et la stabilité, ainsi qu'elle produit les moyens d'acquisition et de développement des compétences, favorisant l'ouverture des perspectives professionnelles adéquates, et contribuant, par-delà, à réduire le chômage, la pauvreté et la vulnérabilité, a notamment relevé le président de l'UA.

Le 37eme Sommet de l'UA a entamé, samedi à Addis-Abeba, les travaux de sa 37eme session ordinaire avec la participation du Maroc.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, représente SM le Roi Mohammed VI à ce 37eme Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA.

La délégation marocaine est composée notamment de l'Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l'UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, l'Ambassadeur, Directeur général de l'Agence marocaine de la coopération internationale, Mohamed Methqal, et du Directeur du Grand Maghreb, Affaires de l'UMA et de l'UA au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Hassan Boukili.