Egypte: Liverpool - Salah marque son retour de la CAN 2023 avec un but (Vidéo)

Mohamed Salah marque son retour de la CAN 2023 et de blessure avec un but et une passe décisive ce samedi, aidant Liverpool à battre 4-1 Brentford.

Salah avait raté les huit précédents matchs de Liverpool après avoir participé à la CAN 2023, se blessant aux ischio-jambiers. Le match de ce samedi était donc son premier avec son équipe de Premier League, depuis cette blessure avec l'Égypte le mois dernier.

Il a célébré de façon convenable ce retour sur le terrain avec un but et une passe décisive. Il a été ainsi décisif, puisque Liverpool s'est imposé 4-1 à Brentford. Il s'agit du 15e but de Mo Salah cette saison en championnat, son 19e, toutes compétitions confondues, ayant aussi neuf passes décisives en Premier League.