Guinée: Serhou Guirassy atteint la barre des 20 buts cette saison avec Stuttgart !

Serhou Guirassy vient de marquer son premier but avec Stuttgart depuis son retour de blessure et de la CAN 2023. Cela lui permet de battre un record.

Après sa blessure et leur élimination en quarts de finale à la CAN, Serhou Guirassy a rejoint son équipe en Bundesliga. Ce samedi face à Darmstadt, il a été titularisé de nouveau et en a profité pour faire ce qu'il sait faire le mieux.

Serhou Guirassy n'a eu besoin que de 14 minutes pour ouvrir le score lors de ce qui a été sa première titularisation en Bundesliga depuis le 20 décembre 2023. Cela lui permet d'atteindre 18 buts en 16 apparitions après seulement 22 journées de Bundesliga cette saison. Un record, qu'aucun joueur n'a encore réalisé auparavant.

Ce but signifie aussi que Serhou Guirassy a atteint la barre des 20 buts en 18 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. L'attaquant guinéen de 27 ans compte aussi deux passes décisives au passage depuis le début de cette campagne.