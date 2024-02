Afrique: L'Afrique a besoin d'une révolution dans l'éducation - Nouveau président de l'UA.

Addis Abeba, — :- L'Afrique doit créer une révolution dans ses systèmes éducatifs pour réaliser les plans et stratégies du continent, selon le nouveau président de l'Union africaine.

S'adressant aujourd'hui à l'ouverture du sommet, le président Mohamed Ould Ghazouani a dévoilé que le succès des plans et stratégies sur le continent dépend des ressources humaines et d'un système éducatif efficace et de qualité, ouvert aux nouvelles technologies.

Selon lui, l'éducation est le point de départ d'un développement durable et un soutien majeur à la paix et à la sécurité, aux nouvelles opportunités d'emploi et à la réduction de la pauvreté et de la marginalisation.

En outre, le président a affirmé que la perte de la jeunesse est la perte du continent ajoutant que la jeunesse africaine manque des compétences de base et est au chômage dans ses pays respectifs.

Il a souligné que l'Afrique doit résoudre les problèmes rencontrés dans ses systèmes éducatifs en raison de la faible accessibilité, des taux élevés d'abandon scolaire, en plus de la faible qualité de la formation et de divers défis.

Il a noté que 75 % des jeunes Africains ne possèdent pas les compétences dont ils ont besoin dans l'enseignement secondaire.

Nous tous, « les gouvernements, la société civile et les différents acteurs, devons déployer des efforts pour mobiliser les ressources humaines, techniques et financières pour créer une révolution dans nos systèmes éducatifs », a souligné Ghazouani.

Pour le président, l'objectif principal est d'offrir des opportunités similaires aux filles et aux garçons d'acquérir les compétences nécessaires de manière continue et de libérer le potentiel des femmes africaines pour leur permettre de participer aux postes de direction et au développement.