Afrique: Le président brésilien a exprimé que le continent africain et le Brésil font face aux même défis.

Addis Abeba — Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, a exhorté aujourd'hui les dirigeants africains à renforcer la coopération entre l'Afrique et le Brésil dans divers secteurs afin de réaliser des progrès mutuels et de relever les défis mondiaux.

S'exprimant aujourd'hui à l'ouverture du Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré que « plus de 200 millions de Brésiliens se reconnaissent comme afro-descendants ».

Le Président a souligné la nécessité pour les Africains et les Brésiliens de tracer leur propre voie dans l'ordre international émergent et de créer un nouveau système de gouvernance mondiale pour relever les défis contemporains.

Le Président a souligné que l'ère de l'intervention minimale de l'État n'est plus efficace, soulignant l'importance du développement agricole et industriel dans les politiques publiques du monde entier.

Il a également souligné l'importance des transitions numérique et énergétique, qui nécessitent des incitations et des orientations gouvernementales.

Il a en outre a reconnu les progrès indéniables de l'alliance BRICS dans la mise en réseau des pays émergents et a souligné le rôle crucial des pays en développement dans la réponse aux crises mondiales, en particulier celles qui affectent de manière disproportionnée les plus pauvres et les migrants.

Le Président a exprimé la nécessité d'une ONU renforcée, notamment d'un Conseil de sécurité avec une plus grande représentation des pays d'Afrique et d'Amérique latine. Le président a reconnu l'immense potentiel de l'Afrique, affirmant l'engagement du Brésil à croître aux côtés du continent.

Il a souligné les efforts du Brésil pour restaurer la souveraineté politique et économique, promouvoir la démocratie participative, lutter contre la faim et la pauvreté et fournir une éducation inclusive.

Pour faire avancer ces initiatives, le Président a proposé la création d'un poste de coopération avancée avec l'Union africaine.