Maroc: INDH - Caravanes médicales pluridisciplinaires au profit des élèves du milieu rural à Mohammedia

Mohammedia — Des caravanes médicales pluridisciplinaires sont organisées, chaque samedi durant le mois de février courant, au profit des élèves du milieu rural relevant de la préfecture de Mohammedia, dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Initiées par le Comité préfectoral pour le développement humain (CPDH) à Mohammedia, en partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé et l'association des Amis de l'hôpital provincial de Mohammedia et en coordination avec la Direction provinciale de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de la préfecture de Mohammedia, ces caravanes ciblent environ 2000 enfants scolarisés aux niveaux du primaire et de la 1ère année collège.

Ce samedi, la caravane médicale a fait escale à l'école Al-Fath, relevant de la commune rurale Sidi Moussa El Mejdoub. Deux autres caravanes avaient été organisées à l'école Oulad Moumen, relevant de la même commune, le 3 février, et à l'école Halima Saâdia, à la commune Aïn Harrouda, le 10 février. Une quatrième caravane médicale pluridisciplinaire est prévue le 24 février à l'école Al Moustakbal, relevant de la commune Beni Yakhlef.

"Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique des programmes de l'INDH, dans son 4ème programme axé sur l'Impulsion du capital humain des générations montantes, notamment les volets concernant le soutien à la scolarisation et la lutte contre le décrochage scolaire", a affirmé Khadija Jilal, cheffe de la Division de l'Action sociale (DAS) à la Préfecture de Mohammedia.

%

Dans une déclaration à la MAP, Mme Jilal a souligné que cette campagne médicale organisée au profit des élèves relevant de la Préfecture de Mohammedia assure des soins médicaux couvrant la médecine générale, les analyses biologiques, les soins bucco-dentaires, les ORL et l'ophtalmologie, en plus des actions de sensibilisation au profit des parents d'élèves.

"Ces caravanes s'assignent comme objectif d'améliorer la santé des enfants scolarisés et de prévenir les problèmes de santé qui pourraient impacter le parcours scolaire de ces enfants ou causer le décrochage scolaire", a-t-elle noté, saluant les efforts déployés par l'ensemble des intervenants dans cette action louable.

Les deux premières étapes de la caravane médicale, selon la même source, ont permis le diagnostic de 240 cas nécessitant des lunettes médicales, 91 cas nécessitant une orientation vers différentes spécialités médicales et 13 cas nécessitant un suivi psychologique et sociale.

Khadija Lahrech, infirmière et membre de l'Association des amis de l'hôpital provincial à Mohammedia, chargée des caravanes médicales, a indiqué que "Sur la base des résultats du diagnostic initial et des examens, il a été procédé à la distribution de médicaments et de lunettes médicales, en plus de la prise en charge des cas nécessitant un suivi médical particulier".

Mme Lahrech a mis l'accent sur la mobilisation de la Délégation provinciale de la Santé et de l'association partenaire pour réussir les activités visant à promouvoir la santé scolaire au niveau de la Préfecture de Mohammedia.

Le "Programme 4" portant sur l'Impulsion du capital humain des générations montantes, conçu dans le cadre de la 3ème phase de l'INDH, se fixe comme objectif de promouvoir le capital humain des individus, tout au long de leur cycle de vie, en agissant sur deux composantes : le Développement de la petite enfance et l'Accompagnement de l'enfant et de l'adolescent pour lutter contre la déperdition et l'échec scolaire et favoriser leur épanouissement.