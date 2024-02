Afrique: Les pays africains devraient revoir leurs politiques et stratégies pour accélérer la transformation numérique.

Addis Abeba — Le directeur général d'Ethio Telecom, Frehiwot Tamiru, a souligné la nécessité pour les pays africains de revoir leurs politiques et stratégies en vue de créer un environnement approprié pour accélérer la transformation numérique sur le continent.

Le PDG a fait cette remarque lors d'une discussion organisée par l'Éthiopie en marge du 37e sommet de l'UA, organisé sous le thème « Expansion de la numérisation pour la transformation de l'Afrique » dans la salle panafricaine du musée commémoratif de la victoire d'Adwa.

Dans sa présentation au forum de discussion, la PDG d'Ethio Telecom a noté que les pays africains devraient avoir une politique attrayante et flexible pour encourager les nouvelles idées, les innovateurs et les investisseurs capables de soutenir de manière adéquate l'écosystème.

Elle a souligné la nécessité de garantir l'inclusion technologique afin de construire un avenir meilleur de manière durable.

LSelon elle, il y a actuellement 1,4 milliard d'abonnés à la téléphonie mobile et que ce chiffre devrait atteindre 1,7 milliard d'ici 2030. « L'Afrique détient le plus grand marché mobile en termes de comptes enregistrés et de volume de transactions.

La PDG a également souligné la possibilité de construire l'économie numérique de l'Afrique en utilisant la base d'utilisateurs d'argent mobile dont nous disposons aujourd'hui.

Le professeur Landry Signé, chercheur principal au Programme d'économie mondiale et de développement et à l'Initiative pour la croissance en Afrique de la Brookings Institution, a indiqué pour sa part que la transformation numérique aide l'Afrique à devenir une puissance mondiale en termes de croissance économique, de création d'emplois et de réduction de la pauvreté ainsi que l'amélioration des services financiers, de santé et d'éducation.

Il a souligné l'importance d'investir davantage dans l'enseignement primaire et secondaire afin de développer la pensée critique, les compétences numériques et les compétences STEM afin de contribuer au développement économique.