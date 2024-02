Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Février 2024

Mauritanie : Union africaine- Mohammed Ould Ghazouani aux commandes

« Le président mauritanien, Mohammed Ould Ghazouani, devient le nouveau président », a annoncé M. Assoumani à l’ouverture du 37e sommet de l’organisation. La Mauritanie a dans un premier temps refusé de prendre la présidence de l’association, vu que le pays devait tenir une présidentielle en juin, mais ensuite M. Ghazouani a tout de même répondu par l’affirmative. (Source : Tass)

Cote d’Ivoire : Sacre des Éléphants - Le rend grâce à Dieu pour le succès de la Can 2023

Au cours d'une cérémonie de prière œcuménique, le 17 février 2024, au palais de la culture de Treichville, les guides religieux ivoiriens et leurs communautés ont rendu grâce à Dieu pour le sacre des Éléphants et la bonne organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Cette cérémonie, à l’initiative du Président de la République Alassane Ouattara, a vu la participation du Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé, de présidents d'institutions, de membres du gouvernement, des présidents du Cocan et de la Fif, et de l'entraîneur des Eléphants, Faé Emerse. « Seigneur, nous t’avons demandé de protéger la Côte d’Ivoire et tous ses habitants ainsi que toutes les délégations étrangères durant le déroulement de la Can. Seigneur, nous t’avons demandé également d’offrir à la Côte d’Ivoire, la cohésion, la sécurité, le succès et la satisfaction pour une bonne organisation de la Can 2023. Nous t’avons demandé aussi que la meilleure équipe gagne et que la Côte d’Ivoire soit la meilleure », a rappelé le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, le guide de la communauté musulmane. (Source : Cicg)

%

Sénégal : Décision du Conseil constitutionnel – La France appelle au respect dans son entièreté

La France demande aux autorités sénégalaises de respecter la décision du Conseil constitutionnel en organisant dans les meilleurs délais la présidentielle. Dans un communiqué, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères indique que la France prend par ailleurs acte de la décision du Conseil constitutionnel. « La France prend acte de la décision du Conseil constitutionnel du 15 février. La France appelle les autorités et tous les acteurs sénégalais à respecter la décision du Conseil constitutionnel dans son entièreté, et à organiser les élections dans les meilleurs délais », indique la diplomatie française. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères invite également les acteurs politiques à travailler à apaiser la situation politique nationale. ( Source : adakar.com)

Niger : Lutte contre la corruption - Plus de 15 milliards de francs Cfa recouvrés en trois mois

Le président de la Commission de Lutte contre la Délinquance Économique, Financière et Fiscale (CoLDEFF), le Colonel de la Gendarmerie Abdoul Wahid Djibo a annoncé, ce vendredi 16 Février 2024, que son Institution a recouvré, à date, quelque 15.744.252.011 Fcfa dont 12.038.839.799 Fcfa déjà encaissés et des engagements de quelque 3.705.412.212 Fcfa. Ce bilan a été rendu public à l’issue d’une rencontre avec le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (Cnsp), Chef de l’Etat, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, qui leur a signifié tout son satisfecit, tout en leur renouvelant son soutien dans la conduite de leur mission. Selon le président de la CoLDEFF, ses membres ont, pour leur part, rassuré le Chef de l’Etat de leur engagement à mener à bien la mission dont ils sont investis. La CoLDEFF, rappelle-t-on, a été créée le 13 septembre 2023 et est composée de 35 membres nommés par décret pris le 1er novembre 2023 par le Président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp). (Source : aniamey.com)

Mali : Coopération - L’ambassade des Usa : « Les prochaines élections ouvriront des opportunités pour une coopération supplémentaire »

L'ambassade des Usa au Mali a organisé, le jeudi à Bamako, une cérémonie pour célébrer le 248ème anniversaire de l'indépendance des Usa et l'amitié américano-malienne. Une occasion pour l'ambassadeur Rachna Korhonen d'exprimer son optimisme quant à la tenue de la prochaine présidentielle qui ouvrira des « opportunités de coopération supplémentaire ». « Nous avons déplacé l'événement en février pour profiter du beau temps à l'extérieur. N'est-ce pas que nous convenons tous que ce temps est bien meilleur maintenant qu'en juillet », a justifié Rachna Korhonen devant un parterre d'invités. Cette célébration visait également à magnifier l'amitié de longue date entre le Mali et les Usa. En 64 ans de relation, il y a eu 21 ambassadeurs américains au Mali et six visites présidentielles maliennes aux Usa. L'ex-président américain Jimmy Carter et sa femme ont visité le Mali en 1999. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Filière coton - Les producteurs sollicitent l’accompagnement du chef de l’état

Le président de la transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience, cet après-midi, une délégation de l’Union nationale des producteurs de coton du Burkina (UNPCB). Selon, le président de l’UNPCB, Nikiebo N’Kambi, la délégation a fait au Chef de l’Etat, le bilan de la campagne cotonnière écoulée. En effet, l’année dernière, les producteurs avaient promis au Président de la Transition d’emblaver 700 000 ha pour espérer récolter plus 600 000 tonnes de coton et hisser notre pays au premier rang en Afrique. Les producteurs ont été résilients, ils ont travaillé, mais au bilan, dit-il, « l’objectif de 600 000 tonnes n’est pas atteint ; on a eu 405 000 tonnes ». Des difficultés ont impacté les rendements notamment l’insécurité. « Des producteurs ont abandonné les champs, d’autres ont été chassés ; du coton a été brûlé », a expliqué monsieur N’Kambi. (Source : aouaga.com)

Togo : Perturbations électriques - Gros travaux de maintenance en cours

Au Togo, plusieurs quartiers de villes et localités du territoire national connaissent d’importantes perturbations dans la fourniture de l’énergie électrique depuis quelques jours. En cause, un retard dans la mise en œuvre de travaux de maintenance d’envergure, a expliqué ce vendredi la Compagnie Energie Electrique. En effet, des travaux ont été lancés depuis le 22 janvier dernier au Nigéria et au Ghana, sur certaines infrastructures de production d’énergie électrique et de gaz naturel, et devaient s’achever normalement le 8 février dernier. Face à cette situation susceptible de se poursuivre, des équipes techniques ont été mobilisées par tous les acteurs de la chaîne de production et de distribution, afin de revenir à la normalité, a indiqué la compagnie publique qui a présenté ses excuses pour les désagréments. (Source : alome.com)

Guinée : La nouvelle constitution - Le Rpg et l’Ufdg réagissent

En Guinée, plus de deux ans après le coup d’Etat militaire qui a mis fin au régime civil d’Alpha Condé, une nouvelle constitution est attendue au mois de mars 2024. Les ébauches de cette future Loi fondamentale de la Guinée seront connues du grand public le mois prochain, selon le président du conseil National de la transition (Cnt) Dr Dansa Kourouma. Cette nouvelle constitution est faite suite à des consultations nationales auxquelles de grandes formations politiques du pays n’ont pas participé. C’est le cas notamment du Rpg arc-en-ciel, ex parti au pouvoir, de l’Ufdg, et de l’Ufr, les plus grands partis politiques du pays en termes d’électorat.