Afrique: Badminton - Les Mauriciens encore dans le coup

Les championnats d'Afrique individuels ayant débuté depuis vendredi, la journée d'hier fut décisive au Caire afin de déterminer les prétendants aux titres de champions d'Afrique 2024. Avec des points importants à prendre dans la course olympique, nos deux représentants, soit Julien Paul et Kate Foo Kune, avaient encore leur mot à dire dans la compétition.

Battu en finale du simple homme l'an dernier, Julien Paul (tête de série n°2) a entamé la compétition individuelle avec, non seulement l'intention de prendre sa revanche, mais aussi avec la pression de finir le plus haut possible sur ce tableau afin de creuser encore plus son avance dans la course olympique, la «Road To Paris 2024». Le badiste mauricien a, ainsi, entamé sa quête avec une victoire importante sur le Seychellois Jie Luo (21-10, 21-7).

Au troisième tour, Julien Paul a éliminé l'Egyptien Abdelrahman Abdelhakim (21-12, 21-16) pour atteindre les quarts de finale où il retrouvait, hier soir, le Marocain Driss Bourroum. Le tenant du titre, le Nigérian Anu Opeyori, avait battu Alexandre Bongout (21-13, 21-11) pour rejoindre les quarts de finale.

Sur le simple dame, Kate Foo Kune a fait forte impression dès son premier match en éliminant la tête de série n°4, Husina Kobugabe (21-14, 21-13).

Au deuxième tour, la Mauricienne a battu l'Algérienne Yasmina Chibah en deux sets (21-16, 21-12) pour valider son ticket pour les quarts de finale. Hier soir, elle affrontait le vainqueur du match opposant l'Egyptienne Rahma Mohamed Saad Eladawy et la Nigériane Christiana Olajumoke Obasanmi.

Sur les autres tableaux, la paire Lucas Douce - Khemtish Nundah (4) a filé directement en quart de finale du double homme après le forfait du duo de la Zambie au deuxième tour. En double mixte, la paire Julien Paul - Kate Foo Kune a battu celle du Cameroun, Paul Christ Assembe Voundi - Séraphine Merveille Avidi Meka (21-8, 21-14) pour aller disputer son quart de finale face aux Nigérians Nusa Momoh - Ramatu Yakubu.

Soulignons que sur le double dame, le duo Lorna Bodha - Kobita Dookhee a été sorti dès le premier tour par les Nigérianes Dorcas Ajoke Adesokan - Sofiat Arinola Obanishola (22-20, 21-18).