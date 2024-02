Afrique: Natation - Record de Kok Shun au 50 m brasse

La journée de samedi 17 février a été faste pour Alicia Kok Shun, notre dernière représentante aux championnats du monde de natation au Qatar. Victorieuse dans la 1eᣴe série du 50 m nage libre, elle a aussi remporté la 1e série du 50 m brasse et ce, tout en signant un nouveau record national sur cette distance.

Au 50 m brasse, Alicia Kok Shun a pris la 1eᣴe place de la 1eᣴe série en 33 secondes et 19 centièmes (33.19). Ce faisant, elle a effacé son propre record national qu'elle avait établi aux JIOI 2019 à Maurice en 33 secondes et 54 centièmes (33.54). Même si elle n'a pas accédé au prochain tour, la Mauricienne a montré qu'elle est toujours compétitive et que ses entraînements en Thaïlande au Thanyapura Training Centre Phuket - grâce à la bourse d'une année qu'elle a reçue de World Aquatics - portent leurs fruits. A noter que l'Italienne Benedetta Pilato a réalisé le meilleur temps de toutes les séries en 29 secondes et 89 centièmes (29.89) au 50 m brasse. La seizième et dernière qualifiée sur cette distance est la Portugaise Ana Pinho Rodrigues qui a nagé en 31 secondes et 25 centièmes (31.25).

Alicia Kok Shun a établi un nouveau record national au 50 m brasse.

Une demi-heure plus tôt, au 50m nage libre, Alicia Kok Shun, avait aussi remporté la 1e série de cette épreuve dans le temps de 27 secondes et 04 centièmes (27.04). Elle a frôlé le record national que détient Heather Harseth sur cette distance depuis 2014 en 26 secondes et 85 centièmes (26.85). Le temps qu'a enregistré Alicia Kok Shun au 50 m nage libre samedi est la meilleure performance personnelle d'Alicia Kok Shun sur cette distance.

À signaler que c'est la Suédoise Sarah Sjoestroem qui a réalisé le meilleur temps de toutes les séries au 50 m nage libre, en 23 secondes et 91 centièmes (23.91). La seizième et dernière qualifiée pour les demi-finales de cette épreuve a été la Chypriote Kalia Antoniou dans le temps de 25 secondes et 21 centièmes (25 :21).

Rappel des performances des Mauriciens à Doha

Jonathan Chung Yee - 100 m brasse: 1:06.31 - 200 m brasse:2:26.00

Ovesh Purahoo - 50m nage libre : 24.35 - 100m nage libre : 52:55

Tessa Ip Hen Cheung - 100 m brasse: 1:14.25 - 100 m nage libre: 1:01.60

Alicia Kok Shun - 50 m nage libre : 27.04 (PB) - 50 m brasse : 33.19 (Record National)