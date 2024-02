Burkina Faso: L'ex-ministre Ablassé Ouedraogo apparaît pour la première fois dans une vidéo

Au Burkina, pour la première fois des preuves de vie d'Ablassé Ouedraogo ont été diffusées. L'ancien ministre des Affaires étrangères avait été arrêté le 24 décembre. Depuis, ses proches étaient sans nouvelles. Dimanche, des photos et une vidéo de lui ont été publiées sur Internet. Ablassé Ouedraogo est présenté comme étant au front, prenant part à la lutte contre les jihadistes au sein des Volontaires pour la défense de la patrie. Il apparaît aux côtés d'autres figures de la société civile.

Sur les photos et la vidéo, on voit Ablassé Ouedraogo en treillis marron, basket noires au pied, et AK47 en main. Connu pour son tempérament jovial, l'ancien ministre a cette fois le visage fermé. On ne sait pas où et quand ces images ont été prises, mais on voit le patron du parti Le Faso Autrement, simuler des manoeuvres militaires, alors qu'il a 70 ans, avançant et braquant sa Kalachnikov, suivant les ordres du cameraman.

Ablassé Ouedraogo n'est pas seul. Il se trouve aux côtés d'Issiaka Ouedraogo, président du Conseil d'Information et de suivi des actions gouvernementales, arrêté après avoir dénoncé l'amateurisme du pouvoir de transition, puis envoyé au front. Avec eux aussi, le Dr Daouda Diallo, secrétaire général du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, arrêté début décembre. Depuis son interpellation, une seule photo de lui en uniforme et casqué avait circulé.

Certains estiment que ces images constituent une mise en garde. En effet, elles sortent au lendemain d'un meeting du chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, qui devant ses partisans avait averti qu'il n'y aurait pas de sentiment pour ceux qui trahiraient le Burkina. L'image d'Ablassé Ouedraogo sert à « rappeler à toutes les voix discordantes que la terreur existe toujours. Il s'agit de montrer la psychose, créer la peur », estime un proche de l'ancien ministre.