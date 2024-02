Algérie: La 2e deuxième édition du Salon international 'Cosmetica Algeria' du 21 au 24 février à Alger

ALGER — La deuxième édition du Salon international des cosmétiques "Cosmetica Algeria" sera organisée du 21 au 24 février 2024 au pavillon Ahaggar au Palais des expositions à Alger, ont indiqué samedi les organisateurs de l'évènement dans un communiqué.

Pas moins de 150 exposants entre nationaux des secteurs privé et public et étrangers, venus de 15 pays, prendront part à cet événement et présenteront les derniers produits, ainsi que les dernières innovations dans ce domaine, précise la même source relevant que le salon constitue "une véritable plateforme d'échange et d'affaires des acteurs du secteur, un rendez-vous incontournable pour discuter des perspectives d'avenir".

Elle ajoute que "Cosmetica Algeria" est un Salon professionnel dédié à l'industrie des cosmétiques et de la beauté, couvrant divers secteurs tels que les ingrédients, les matières premières, l'emballage, les machines et les équipements, les produits capillaires, les produits de beauté, les parfums, les produits organiques et naturels, entre autres.

Le Salon a pour objectif, est-t-il souligné, de mettre en avant le secteur des cosmétiques en réunissant l'ensemble des entreprises nationales et internationales qui exposeront leurs produits et équipements durant les quatre jours de la manifestation afin de répondre à la demande du marché national et aussi de promouvoir en direction des visiteurs étrangers leurs produits à l'international.

"Cet événement mettra, également, en évidence le rôle dudit secteur dans le développement économique, tant à l'échelle locale que nationale, tout en prospectant les opportunités de partenariat et d'exportation les plus prometteuses pour pénétrer les marchés internationaux, en particulier celui du continent africain", détaille encore la même source.

Par ailleurs, selon le même communiqué, des conférences et des workshops couvrant tous les aspects de l'industrie cosmétique et incluront les tendances actuelles, les idées innovantes ainsi que le développement de cette industrie en Algérie ont prévus tout au long du Salon.