Algérie: Oran - Une caravane d'échange entre jeunes algériens du pays et de la communauté nationale à l'étranger

ORAN - Une caravane d'échange entre jeunes algériens du pays et ceux résidant à l'étranger, initiée par le Conseil supérieur de la jeunesse en collaboration avec la Grande mosquée de Paris, a été lancée samedi à Oran, dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du Chahid.

Cette caravane est composée de 40 jeunes, dont 19 du pays et 21 membres de la communauté nationale à l'étranger, qui se déplaceront d'Oran vers les wilayas d'Illizi et Djanet.

Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) Mustapha Hidaoui a souligné, lors de sa supervision de la cérémonie du lancement de la caravane, que cette action s'inscrit dans le cadre des recommandations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui soulignent "le déploiement de davantage d'efforts en direction des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, en vue de réaliser leur intégration totale et l'établissement d'un contact permanent", signalant qu'il s'agit d'une première expérience du genre et du début de nouvelles activités que le CSJ concrétisera à l'avenir en direction de cette catégorie.

Cette caravane intervient dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du Chahid, où un échange avec les membres de la communauté résidant à l'étranger aura lieu sur l'histoire révolutionnaire de l'Algérie et les sacrifices consentis par les Moudjahidine et les Martyrs pour l'indépendance de la nation.

Les questions liées au développement local durable, à la recherche scientifique, à l'entrepreneuriat et à la participation des jeunes à la vie publique seront également débattues, a ajouté le même intervenant.

Dans ce contexte, M. Hidaoui a souligné qu'un groupe de 21 jeunes hommes et femmes de diverses spécialités venus de France sont accueillis et se déplaceront en compagnie des jeunes du pays vers la wilaya d'Illizi et auront des contacts avec des jeunes compétences pour débattre d'un nombre importants de thèmes sur le plan économique, touristique, culturel et autres.

Après Illizi, la caravane se dirigera vers Djanet, où un groupe de réflexion sera organisé avec les jeunes de la zone touristique d'Ahrir pour discuter des moyens d'échange et de ce qui peut y être réalisé comme projets.

Concernant ce dernier point, M. Hidaoui a indiqué que de nombreux porteurs de projets issus des membres de la communauté nationale à l'étranger participent à cette caravane et les différentes opportunités disponibles dans le pays et le tissu qui s'est constitué dans le cadre de l'accompagnement de l'entrepreneuriat et des projets de startups seront passés en revue dans les groupes de réflexion.

Il a souligné que le CSJ comprend une commission spéciale pour l'innovation et les startups, qui sera en contact permanent avec les compétences du pays désirant créer des projets en Algérie en vue de les lier à ce tissu.

Pour sa part, le coordinateur de la caravane chargé de la société civile à la Grande Mosquée de Paris, Fouad Miloudi, a souligné l'importance d'une telle caravane dans le renforcement des liens existants entre les algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays et dans la rencontre et la cohésion avec la jeunesse algérienne du pays.

Il a indiqué que les jeunes algériens résidant à l'étranger soumettront, à l'occasion de cette caravane, des propositions et des projets au Conseil supérieur de la jeunesse dans les domaines de l'enfance, de l'environnement et de l'entrepreneuriat, espérant qu'ils seront "présentés au rapport annuel du Conseil Supérieur de la Jeunesse".

A noter qu'avant le lancement de cette caravane, une séance-débat a été organisée, intitulée "Recherche scientifique: vers l'excellence nationale", qui a réuni les participants à cette manifestation, lors de laquelle l'importance de la recherche scientifique dans le développement économique a été abordée.