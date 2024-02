Afrique: Coupe du Monde de Beach Soccer - Après sa défaite contre la Biélorussie (4-6), le Sénégal joue la Colombie ce dimanche

Entrée compliquée pour les septuples champions d'Afrique, vendredi dernier, à Dubaï. Les «Lions» de la plage, qui affrontaient les Biélorusses, dans le cadre de la 1ère journée du groupe C de la Coupe du monde, se sont inclinés sur le score sans appel de 6-4. Une surprenante défaite qui oblige le Sénégal à sortir le grand jeu dès ce dimanche (15h30 Gmt), face à la Colombie.

Grosse contre-performance des hommes de Mamadou Seybany Diallo, vendredi dernier, au Beach soccer stadium de Dubaï (Émirats arabes unis). Ce qui paraissait, à plusieurs égards, comme une promenade de santé pour les «Lions» de la plage, demi-finalistes de la dernière édition de la Coupe du monde en Russie en 2021, s'est transformé en véritable cauchemar. En effet, face à une modeste équipe de la Biélorussie, tant sur le papier que sur le plan du vécu sur la scène mondiale, le Sénégal s'est raté en s'inclinant sur le score sans appel de 6-4. L'équipe biélorusse a annoncé la couleur dès l'entame de la partie, en gagnant beaucoup de duels face aux Sénégalais. Légèrement dominés, les coéquipiers du capitaine Alsény Ndiaye ont dû faire dos rond durant les 10 premières minutes de jeu, avant de concéder un penalty en toute fin de première période. Aleh Hapon s'élance et donne l'avantage aux siens (0-1, 11').

Dans le 2e acte, Amar Samb s'illustre très tôt en permettant au Sénégal de recoller au score (1-1, 14'). Mais dans la foulée, Ihar Bryshtsel (15') puis Aleh Hapon à nouveau (17') remettent la Biélorussie dans le sens de la victoire (1-3). La réduction du score par deux fois, signée Mandione Diagne et Raoul Mendy ensuite, quelques instants plus tard, n'empêchera pas les septuples champions d'Afrique de plier l'échine, puisque Yury Piatrouski et les deux précédents buteurs des «Ailes blanches» auront déjà fait le job (4-6, score final).

Citée parmi les favoris, l'équipe du Sénégal vient de rater son entrée en lice dans cette compétition et occupe la dernière place de la poule C. Mais l'heure n'est plus au doute pour les protégés de Ibrahima Ndiaye «Chita», puisqu'ils effectueront leur deuxième sortie dès ce dimanche, à 15h30 Gmt contre la Colombie. Une équipe colombienne battue dans le 1er match du groupe, par le Japon (2-3). L'ambition en bandoulière, les «Lions» de la plage devront très vite digérer et oublier ce faux pas, pour espérer atteindre leur objectif qui est d'accéder, au moins, en finale.

Résultats de la 1ère journée

Jeudi 15 février 2024

GROUPE A : États-Unis - Italie (1-3) ; Émirats arabes unis - Égypte (2-1).

GROUPE B : Tahiti - Argentine (4-3) ; Espagne - Iran (6-7 ap Tab).

Vendredi 16 février 2024

GROUPE C : Colombie - Japon (2-3) ; Sénégal - Biélorussie (4-6)

GROUPE D : Portugal - Mexique (8-2) ; Brésil - Oman (5-3).

Programme de la 2ème journée

Samedi 17 février 2024

GROUPE A : 11h30 : Italie - Égypte ; 15h30 : Émirats arabes unis - États-Unis

GROUPE B : 13h00 : Espagne - Tahiti ; 17h00 : Argentine - Iran

Dimanche 18 février 2024

GROUPE C - 11h30 : Japon - Biélorussie ; 15h30 : Sénégal - Colombie

GROUPE D - 13h00 : Mexique - Oman ; 17h00 : Brésil - Portugal.