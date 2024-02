Afrique: UA - L'Algérie adhère entièrement aux efforts pour la cristallisation de solutions africaines aux problèmes de l'Afrique

ADDIS-ABEBA — L'Algérie sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, samedi à Addis-Abeba, son engagement total, à poursuivre son soutien aux efforts collectifs pour la cristallisation de solutions africaines aux problèmes de l'Afrique.

Cet engagement a été réaffirmé par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf dans son intervention sur la clause relative à l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, qu'il a entamée en soulignant que l'élection du président mauritanien en tant que président de la 37e session de l'Union africaine (UA) "représente une fierté pour notre région maghrébine et pour le continent africain en général" et que l'Algérie lui apporte tout son soutien.

Le ministre a transmis au président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaouani, les félicitations chaleureuses du Président Abdelmadjid Tebboune et ses meilleurs voeux de réussite et de succès dans l'accomplissement de sa noble mission.

Le deuxième défi, a ajouté M. Attaf, est de "mettre fin à l'escalade grave que connait le phénomène de changements inconstitutionnels des gouvernements, notamment dans la région de l'Afrique de l'ouest", tandis que le troisième défi consiste en "la lutte contre et la prévention du terrorisme, un phénomène qui a connu une exacerbation dangereuse ces trois dernières années dans notre continent, en particulier dans la région sahélo-saharienne".

Le quatrième et dernier défi exige impérativement "de traiter de manière stricte et ferme les interventions extérieures qui, elles aussi, ont récemment connu une recrudescence alarmante à travers différentes formes et moyens politiques, militaires et sécuritaires", a souligné M. Attaf.