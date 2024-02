Algérie: ONOU - Un programme dédié à la célébration de la Journée nationale du Chahid

ALGER — L'Office national des œuvres universitaires (ONOU) a lancé, samedi à Alger, son programme dédié à la célébration de la Journée nationale du Chahid (18 février), par l'organisation d'une visite aux Musées du Moudjahid et de l'Armée, et de plusieurs activités culturelles et concours intellectuels, scientifiques et sportifs.

Supervisant l'ouverture de cette manifestation au Sanctuaire du Martyr à Riyad El Fath, le directeur central de l'ONOU chargé de l'amélioration des conditions de vie des étudiants, Madjidi Mohamed a déclaré à l'APS, qu'"un programme riche et diversifié a été élaboré pour célébrer cette journée historique, ayant permis à près de 600 étudiants algériens et 30 étudiants étrangers de différentes nationalités à l'instar de la Palestine, le Sahara occidental, le Mali, le Niger, la Malaisie et le Tchad, de visiter le Musée national du Moudjahid et le Musée central de l'Armée, pour "leur faire découvrir la résistance et la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français et d'inculquer les valeurs et les principes de la glorieuse guerre de libération nationale".

Lors de cette visite guidée, les étudiants ont reçu des explications exhaustives sur les différentes haltes historiques de la résistance populaire et la guerre de libération depuis l'occupation française jusqu'à l'indépendance.

La deuxième journée du programme de cette manifestation historique qui aura lieu à la résidence universitaire "Baya Hocine" à Bab Ezzouar avec la participation du directeur général de l'ONOU et des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui des Moudjahidine ainsi que de la famille révolutionnaire, verra l'organisation d'expositions artistiques diverses, des chants patriotiques présentés par la chorale de la résidence universitaire de Dely Ibrahim, d'une pièce théâtrale de la résidence universitaire d'El Alia et la distinction des étudiants lauréats des concours intellectuels et sportifs.

Le programme compte également une conférence sur les témoignages vivants des moudjahidine durant la glorieuse guerre de libération.