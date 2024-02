Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MCA imperturbable, l'USS et le MCO refusent de mourir

ALGER — Le MC Alger a conforté sa première place au classement de la Ligue 1 Mobilis, en remportant une précieuse victoire contre le CS Constantine (2-0), samedi au stade du 5-Juillet (Alger), pour le compte de la 17e journée, ayant vu le mal-classé MC Oran revenir avec un important résultat nul de son périlleux déplacement chez la JS Saoura (1-1).

Les Verts et Rouge, leaders incontestés de la Ligue 1 Mobilis depuis l'entame de la saison en cours ont réussi l'essentiel, en engrangeant les trois points, qui leur permettent de reprendre huit longueurs d'avance sur le CR Belouizdad, leur premier poursuivant au classement et leur plus sérieux concurrent pour le titre.

Le Mouloudia s'est imposé grâce aux buts de Zakaria Naïdji, qui avait ouvert le score à la 42e, sur une nouvelle passe décisive du stratège Youcef Belaïli, et surtout Kheir-Eddine Merzougui, qui avait scellé ce précieux succès à la 88e, en ajoutant une deuxième réalisation. Le Doyen a pris au passage sa revanche sur le seul club à lui avoir infligé une défaite sa saison.

De son côté, le MC Oran avait commencé par tenir bon jusqu'à la 83e minute chez la JS Saoura, avant de concéder l'ouverture du score devant Akacem. Mais condamnés à réussir un bon résultat pour éviter de s'enfoncer un peu plus dans les abysses du classement, les gars d'El Hamri n'ont rien lâché dans ce match et ont continué à attaquer, jusqu'à voir leurs efforts récompensés par une égalisation méritée, signée Naâmani à la 90'+4.

Un résultat qui place le MCO seul à la 14e place, avec onze points, au moment où la JSS reste scotchée à onzième place, avec 23 unités.

De son côté, l'USS a remporté sa deuxième victoire de la saison, après celle de la troisième journée, réussie lors du duel direct contre l'autre nouveau promu, l'ES Ben Aknoun (0-1). Cette fois, sa victime a été l'US Biskra, qu'il a dominé (2-0).

Une victoire O combien importante pour le club du Sud, car synonyme d'espoir dans la course au maintien, qui redevient à nouveau possible grâce à ces trois points.

En effet, grâce au doublé de Hadj-Djilani (34e et 54e), la lanterne-rouge USS porte son capital à sept points, ce qui la ramène à seulement trois longueurs de l'ES Ben Aknoun (avant-derniers/10 pts) alors qu'il reste encore 13 journées avant la tombée de rideau.

Autrement dit, il reste encore 39 points à prendre d'ici l'ultime journée de championnat, ce qui mathématiquement rend la survie en Ligue 1 encore possible pour les Soufis.

Jeudi, en ouverture de cette 17e journée, le MC El Bayadh avait assez facilement dominé l'Entente de Sétif (3-0), rejoignant par la même occasion l'US Biskra à la 9e place du classement général, avec 24 points.

Le lendemain, vendredi, c'était l'ASO Chlef le plus grand bénéficiaire des matchs joués ce jour-là, car ayant remporté une importante victoire contre l'ES Ben Aknoun (2-1), l'ayant quelque peu éloigné de la zone rouge (12e/20 pts).

A l'inverse, le Paradou AC et l'USM Alger étaient passés à côté, ratant respectivement l'occasion de s'emparer provisoirement de la place de Dauphin et celle de se relancer dans la course au premier rôle.

En effet, les Pacistes étaient dans l'obligation de l'emporter pour décrocher cette deuxième place, mais ils s'étaient finalement contentés d'un nul vierge contre la JS Kabylie (0-0), alors que les Rouge et Noir s'étaient inclinés (1-0) chez l'USM Khenchela, alors qu'ils étaient dans l'obligation de ramener au moins un nul de ce déplacement, pour stopper l'hémorragie, après deux défaites consécutives à domicile, respectivement contre le CS Constantine et le Paradou AC.

Les péripéties de cette 17e journée s'achèveront avec le déroulement du match NC Magra - CR Belouizdad, reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement du Chabab en Ligue des champions d'Afrique.