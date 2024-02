Algérie: Un séminaire international sur l'esprit d'entrepreneuriat et l'innovation chez les étudiants à Batna

BATNA — L'esprit d'entrepreneuriat et l'innovation chez les étudiants "exigences et défis" a constitué le thème d'un séminaire international lancé samedi à l'université Batna 1 avec une présence remarquable des étudiants de diverses spécialités.

La manifestation scientifique de deux jours a capté dans sa séance inaugurale organisée à la salle des conférences de l'université en plus d'encadreur d'incubateurs, enseignants spécialisés et intéressés par les startups, un nombre d'opérateurs économiques et investisseurs.

Des participants ont mis l'accent sur "l'importance de l'encadrement adéquat de l'étudiant afin de concrétiser son projet selon les démarches techniques requises et les principes scientifiques avec l'ouverture du champ aux investisseurs pour l'adoption de projets et la contribution à leurs financement".

Pour sa part, le directeur du centre de développement de l'entrepreneuriat à l'université Batna 1, le docteur Chekib Kahiya a évoqué "les efforts déployés par l'université pour faire répandre la culture de l'entrepreneuriat parmi les rangs des étudiants et les encourager à innover ainsi que les initiatives lancées pour promouvoir cette orientation et l'encadrement des porteurs de projets et leur accompagnement pour concrétiser les objectifs tracés à savoir la création de leurs propres projets".

Au menu de ce séminaire international initié par le département de psychologie, sciences de l'éducation et orthophonie de la faculté des sciences humaines et sociales en collaboration avec le laboratoire de La psychologie de l'usager de la route, des interventions en présentiel et autres via vidéoconférence en plus d'ateliers pratiques au profit de porteurs de projets encadrés par des formateurs exerçant à l'incubateur et au centre de développement de l'entrepreneuriat relevant de l'université Batna1.