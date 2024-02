Afrique: CAN 2023 - Le Roi Salman bin Abdulaziz AL SAUD d'Arabie Saoudite adresse deux messages au Président Ouattara

Le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz AL SAUD, Roi du Royaume d'Arabie Saoudite et de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz AL SAUD, Prince Héritier, Président du Conseil des Ministres ont adressé deux messages au Président Alassane Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire. Et ce, à l'occasion du succès de la République de Côte d'Ivoire dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (Can 2023) et le sacre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à cette compétition.

Le Roi et le Prince héritier ont adressé leurs « sincères félicitations et meilleurs vœux » au Président Ouattara et à la Côte d'Ivoire. Et ce, pour davantage de réussite et de réalisations. Aussi ont-ils insisté sur des vœux de progrès et de la prospérité pour la Côte d'Ivoire.

Selon l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire SEM Saad bin Bakheat Alqathami qui ne manque pas de le relever, la Côte d'Ivoire reste un partenaire privilégié de son pays. Aussi n'hésite-t-il pas de saluer les performances économiques et la résilience de l'économie ivoirienne avant d'assurer que l'Arabie Saoudite sera toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire.

A noter que les deux pays entretiennent de fructueuses relations économiques et se soutiennent mutuellement au sein des organismes internationaux.