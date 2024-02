Maroc: Guelmim - Forum régional sur le patrimoine culturel au service du développement

Guelmim — "Le patrimoine artistique et architectural dans la région de Guelmim-Oued Noun : Le patrimoine culturel au service du développement est le thème du 2ème forum des industries culturelles dans la région de Guelmim-Oued Noun, qui a débuté vendredi à Guelmim.

Ce forum de deux jours, organisé par l'association Bouizakarn pour le développement et la culture, vise à ouvrir un débat sur le patrimoine culturel matériel dans la région de Guelmim-Oued Noun, notamment celui relatif aux arts et à l'architecture et à examiner les moyens de le valoriser et d'en faire un levier essentiel du développement durable.

La première journée de ce forum a été marquée par l'organisation de deux ateliers sur les mécanismes d'intégration du patrimoine artistique et architectural dans l'enseignement et sur les mécanismes de gestion, de valorisation et de commercialisation du patrimoine culturel artistique et architectural au service des objectifs de développement.

Au cours de ces deux ateliers, des présentations ont été faites aux étudiants sur les caractéristiques et les atouts du patrimoine artistique et architectural de la région, ainsi qu'un inventaire de ses monuments archéologiques les plus importants, dont les inscriptions rupestres.

Le président de l'association Bouizakarn pour le développement et la culture, Mustapha Achiban, a déclaré à la MAP que l'objectif de ce forum est de mettre en valeur les potentialités patrimoniales et culturelles de la région Guelmim-Oued Noun, notamment celles relatives aux arts et à l'architecture, et d'examiner les moyens de valoriser ce patrimoine en tant que pilier fondamental du développement.

Les travaux de ce forum, organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l'Institut royal de la culture amazighe, se poursuivent par l'organisation d'un colloque sur "le patrimoine artistique et architectural dans la région de Guelmim-Oued Noun : Des potentialités et des opportunités prometteuses de développement".