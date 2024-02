Ile Maurice: Coup d'envoi de la saison 2024 Le 23 mars peu probable !

«Kan zafer-la pu largé ?» Les rumeurs faisaient état du 23 mars mais tout semble indiquer que la People's Turf Plc (PTP) ne sera pas prête dans les délais pour le démarrage de la saison 2024. Entre les travaux sur la piste du Champ-de-Mars, les problèmes de logistique à Petit-Gamin, l'assurance des jockeys, les festivités liées à la fête de l'Indépendance et l'entraînement de chevaux au stade de mise en jambes, les raisons sont multiples. Le coup d'envoi ne sera sans doute pas avant mai.

Pas besoin d'être grand clerc pour affirmer que la date «ala li alé» ne sera pas le 23 mars. Les raisons sont légion. À commencer par les travaux autour du système d'arrosage sur la piste du Champ-de- Mars. La piste en gazon aura forcément besoin de temps après les fouilles entamées coté intérieur. D'où la proposition de PTP de débuter la saison directement à Petit-Gamin, soit le centre équestre flambant neuf de Jean Michel Lee Shim.

La question ne se pose pas ! Le centre équestre de Petit-Gamin a déjà obtenu son permis pour opérer. La tenue d'une journée factice, du moins son organisation, l'an dernier, n'aurait pas été possible sans ce sésame. Une journée qui, rappelons-le, avait été annulée pour cause de mauvais temps. Pour un observateur, «ce ne sera de toute manière pas un problème en raison de la proximité de Lee Shim et du gouvernement».

Reste que cette proposition poserait quelques problèmes. Tout d'abord, le gouvernement ne souhaiterait pas qu'on écorne encore plus l'image de l'industrie avec une première journée sur un site inédit sans essai grandeur nature ! Un site dont les «hasards» n'ont peut-être pas encore été bien décelés et rectifiés. «La tenue de mock races reste nécessaire», fera part une source.

Sinon, l'infrastructure de Petit-Gamin, dans son ensemble, «est prête» pour accueillir les turfistes. *«Tou pending laba ek pé atann», fait savoir un préposé du centre. La PTP aurait proposé cinq premières journées sur le sable à Petit-Gamin. Trente rendez-vous au Champ-de-Mars et les cinq dernières sur gazon à Petit-Gamin.

La problématique de la logistique de couverture médiatique se pose aussi. La Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) a exprimé des réserves justifiées sur le site. La pose de câbles optiques pour assurer le direct reste quelque chose de nouveau et de «challenging» sur un site aussi grand.

La MBC, a-t-on appris, attendrait la décision du centre de Lee Shim en vue d'effectuer une ultime 'site visit'. À noter que l'équipe de la MBC commence à travailler dès 6 heures lors des jours de courses à Port-Louis. «Pou bizin koumans depi 4 er dan nwar si pu al Petit-Gamin», explique un technicien.

Revenons au Champ-de-Mars. L'assurance des jockeys pose encore problème. Plusieurs d'entre eux se retrouvent avec des sommes astronomiques à payer. Compte tenu des antécédents de la PTP en piste, par rapport aux chutes et autres incidents, on ne se bouscule pas au portillon pour assurer ces jockeys. Contactés, plusieurs cavaliers n'ont pas voulu commenter l'affaire. «PTP ava bizin trouv enn solision si li lé nou monté», se fend un jockey.

Pas de jockeys au training est synonyme de séances d'entraînement peu effectives. Le rythme est très timoré à l'hippodrome le matin. Viendra s'ajouter la tenue des festivités de l'Indépendance au Champ- de-Mars. Pour toutes ses raisons, la date du 23 mars est irréalisable. Il se chuchote que le lever de rideau ne sera pas avant la mi-mai...

Le MTC hors course cette année

Le président du MTC l'a déclaré auprès de notre confrère Week-End. Le MTC, à travers sa filiale la MTC Jockey Club Ltd (MTCJC), ne sera pas en selle pour la saison 2024. En cause, la décision de la COIREC (Côte d'Or International Race course And Entertainment Complex Limited) de donner le bail pour l'ensemble du Champde-Mars à PTP. Ce qui rend caduque la projection financière étalée sur 36 journées voulue par Glover.

«La COIREC nous a fait comprendre que le Champ-de-Mars n'accueillera que 30 journées. Nous en déduisons, si nous partons à chance égales (...) que nous n'obtiendrons que 15 journées, ce qui est largement insuffisant pour permettre à notre compagnie de ne pas faire des pertes considérables», a déclaré Glover à WeekEnd. «Financièrement c'est du suicide... » a-t-il ajouté. Aussi ! Glover dit refuser «d'être sous la coupe de [notre] concurrent direct au vu de ce qui s'est passé en 2022. 2023 et cette année-ci avec la piste qui est labourée de part de d'autre (...)»

Glover s'est ensuite appesanti sur le fait que «[notre] concurrent, lui, semble avoir les coudées franches avec les autorités». Du moins plus que le MTC. Et se désole qu'il n'y ait pas «de vrai level playing field». «Maintenant, nous regardons vers 2025 en espérant que les choses changent et que le level playing field, promis par le gouvernement de Pravind Jugnauth se concrétise», devait-il formuler.

Le MTC se dit prêt à revenir en 2025 si l'occasion lui est donnée : «Nous avions enclenché des négociations avec un important partenaire étranger. En plus, nos partenaires locaux nous ont fait comprendre que nous pouvions compter eux aussi.»