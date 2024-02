Afrique: « Percy Tau n'est pas Mo Salah ni Victor Osimhen », Hugo Broos

Critiqué pour ses performances à la CAN 2023 avec l'Afrique du Sud, Percy Tau reçoit le soutien de son sélectionneur, Hugo Broos.

Tau a été critiqué dans les médias pour avoir manqué un pénalty lors de leur premier match du tournoi contre le Mali. Même s'il a converti un autre plus tard face à la Namibie, il n'a pas été le meilleur des Bafana Bafana à la CAN 2023, Teboho Mokoena et Themba Zwane ayant été au-dessus.

Son sélectionneur a pris sa défense. « Percy est un très bon joueur. Mais tous les Sud-Africains pensent que c'est un homme qui peut décider du match. Il ne peut pas décider du match », a déclaré Bross à propos du vainqueur de la LDC CAF avec Al Ahly l'année dernière, selon Kingfut.

Tau a remporté le prix du Joueur interclubs de l'année 2023. Cependant, il n'est pas du même standing que Mohamed Salah et Victor Osimhen. « Quand Percy joue en toute confiance, le niveau de l'équipe sud-africaine est élevé parce que c'est un bon joueur. Mais il ne sera pas le joueur qui décidera du jeu. Il n'est par exemple pas Salah d'Égypte. Ce n'est pas Osimhen du Nigeria. Ce n'est pas ce genre de joueur », a expliqué le Belge.

« Un bon Percy met simplement le niveau [des Bafana] plus haut quand il joue pour les Bafana. Et quand il n'est pas en forme, tout le monde dit « Regardez comment va Percy ». Ok, mais pour moi, j'ai toujours confiance en Percy. Je sais qu'il peut nous amener à un niveau supérieur. Mais il faut le juger équitablement, mais cela n'arrive pas en Afrique du Sud. Ils veulent de lui des miracles. Percy ne peut pas vous faire de miracles, il ne le peut pas », a terminé Broos.