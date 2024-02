Egypte: Rui Vitoria brise le silence après son limogeage

Quelques semaines après son limogeage à la tête des Pharaons, Rui Vitoria s'exprime autour de séjour sur le banc de l'équipe nationale égyptienne.

L'entraîneur portugais a été limogé au début de ce mois, après 19 mois passés à la tête de l'équipe nationale égyptienne. Cela est dû au fait qu'il n'a atteint que les huitièmes de finale de la CAN 2023 où ils ont été éliminés par la RDC aux tirs au but.

Alors que son poste est assumé depuis le 6 février par Hossam Hassan, Vitoria s'est exprimé via son compte Instagram. Il dresse un bref bilan de son aventure avec l'Égypte. « Sur décision de l'EFA (Association égyptienne de football), mon cycle en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale égyptienne a pris fin », a-t-il réagi samedi.

L'intégralité du message de Rui Vitoria

Sur décision de l'EFA (Association égyptienne de football), mon cycle en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale égyptienne a pris fin.

Maintenant que quelques jours se sont écoulés depuis l'annonce officielle et après une période de réflexion, je peux dire que je pars après 19 mois, 18 matchs, avec une seule défaite et avec une nomination pour le meilleur entraîneur de l'équipe nationale du monde.

Ces chiffres témoignent de notre engagement à construire une base solide pour le présent et l'avenir du football égyptien, en affrontant de nombreux défis avec détermination et en mettant sans cesse l'accent sur l'excellence.

%

Le contrat de quatre ans que j'ai signé visait, comme chacun le sait, à poser les bases de la préparation et de la revitalisation de l'équipe pour la Coupe du Monde 2026. Nous sommes actuellement au début de 2024.

Je suis arrivé à un moment difficile, avec l'objectif de changer la situation de l'équipe nationale, qui avait raté la Coupe du Monde précédente et qui était en bas du classement des qualifications pour la CAN. Notre qualification et nos résultats ultérieurs témoignent de notre capacité à relever les défis et de la qualité du travail que nous avons accompli.

Si nous avons naturellement été déçus par l'élimination aux tirs au but lors de la dernière CAN, nous sommes conscients des adversités auxquelles nous avons été confrontés, sur lesquelles je pourrai répondre plus tard.

Cette expérience m'a enrichi tant sur le plan professionnel que personnel, et elle me laisse convaincu, comme je l'ai toujours dit, que l'avenir du football égyptien peut être prometteur si tout le monde le souhaite.

Merci, Égypte, pour ce voyage mémorable.