Ile Maurice: Une ado de 13 ans violée - Le suspect de 27 ans fait croire qu'il a 16 ans

Le 16 février, la Criminal Intelligence Unit - nouvelle unité de la Western Division - a procédé à l'arrestation de Johnny Kurt. Cet habitant de Rivière-Noire, âgé de 27 ans, est accusé d'avoir violé une ado de 13 ans, qui habite Bambous. Les faits se seraient produits le 12 février.

La jeune fille s'est présentée au poste de police de Bambous jeudi pour porter plainte. Elle était accompagnée d'un officier de la brigade pour la famille et de sa mère. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait reçu une notification pour un appel manqué, sur son portable, le dimanche 11 février vers 13 heures. Selon ses dires, elle a composé le numéro en question et a fini par engager une conversation avec l'interlocuteur via WhatsApp. Derrière l'écran, celui qui se fait passer pour un ado de 16 ans lui propose de le rencontrer au jardin Dragon à Bambous le lendemain, soit lundi. Naïve, pensant avoir affaire à un jeune de son âge, elle accepte la proposition. L'homme lui aurait même envoyé une photo de lui afin qu'elle ne se trompe pas de personne.

Allant au rendez-vous à l'insu de ses parents, lors de la rencontre, le suspect continue de prétendre qu'il a 16 ans et parvient à berner l'adolescente qui va même jusqu'à accepter d'avoir des relations sexuelles avec lui, dans un coin du jardin à l'abri des regards... Rongée par la peur et la culpabilité par la suite, elle devait finalement se confier à sa tante de qui elle est proche.

Révoltée et outrée, celleci devait faire éclater toute l'affaire avec l'aide des autres membres de la famille. Les procédures ont été enclenchées au poste de police de Bambous pour que le suspect soit arrêté. Comme elle avait effacé la photo de celui-ci, la tâche a été plutôt ardue pour les policiers qui ont tout de même fini par le retrouver.

L'adolescente a souhaité être examinée par le médecin de la police. Elle est actuellement admise à l'hôpital selon le protocole établi dans ce genre de cas. La mère de la victime, elle, n'arrive pas à croire que sa fille ait été victime d'un prédateur sexuel. «Nous avons élevé nos enfants de sorte à ce qu'ils reviennent à la maison après les heures de classe... Comment ma fille est-elle tombée dans un piège aussi grotesque ? Je suis étonnée ? J'ai toujours voulu protéger mes enafnts mais un malheur est vite arrivé, surtout par les temps qui courent...»

Elle conseille aux jeunes de faire très attention. «Ne faites jamais confiance aux étrangers et n'allez surtout pas à leur rencontre, ne vous laissez pas embobiner. Confiez-vous aux parents, ils sont vos meilleurs amis...»