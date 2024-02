Tunisie: Ligue 1 / Play-out / 3e journée / CAB-USBG (2-0) - Pas cher payé!

Stade 15 Octobre de Bizerte. Temps frais. Pelouse glissante. Public nombreux. Play-out, 3e journée. CAB-USBG (2-0). Mi-temps (0-0). But d'Oussama Ali (47') et Bouallegui (82'). Arbitrage d'Amir Loussif assisté par Mohamed Bakir et Hassan Chaabane. Quatrième arbitre: Raed Jouirou. Commissaire du match: Mohamed Meddeb. Expulsion d'Amine Belakhal (80').

CAB: Achref Krir, Akermi, Allela, Bouallegui, Guesmi, Ferchichi (Mohamed Ouedfen), Kanté (Ben Aissa), Oussama Ali (Midani), Fellahi (Mechergui), Othmani (Bechir Rhibi), Zitoun (capitaine).

USBG: Seif Charfi, Amine Belakhel, Bousseta, Ghazi Abderazzek (Jawhar Ben Hassen), Tlili, Meskini, Chaâben, Messai, Mosrati (Mohamed Ali Omri), Ayoub Mcharek, Nassim Sioud.

Tous deux jusque là invaincus, «Requins du Nord» et «Cavaliers» se sont affrontés hier avec pour objectif de se détacher en tête du classement. En début de week-end donc, entre les Cabistes de Maher Kanzari (second coach à exercer à Bizerte cette saison après Ratko Dostanic) et l'US Ben Guerdane de Ramzi Jarmoud (3e technicien en poste après Chiheb Ellili et Hakim Aoun), la donne était claire: renouer avec la victoire pour le CAB, antérieurement tenu en échec à Béja, et enchaîner pour l'USBG suite à la victoire contre l'ASS lors de la 2e ronde. Deux ambitions à l'épreuve hier, l'on était évidemment curieux de suivre un choc forcément révélateur des états de forme respectives, avant de passer à la 4e journée, prévue pour le week-end prochain.

Dans le vif du sujet à présent, après un round d'observation, le CAB avance d'un cran et s'installe dans le camp adverse, alors que l'USBG subit mais ne faiblit pas. 12', premier tournant avec Youssef Morati qui se blesse et cède sa place à Mohamed Ali Omri. Entre-temps, le CAB s'est créé deux occasions nettes, mais Ben Zitoun ne semble vraisemblablement pas dans son élément dans la zone de vérité. Le CAB essaye de combiner mais l'USBG résiste. 28', Jawhar Ben Hassen remplace Ghazi Abderazzek, touché à son tour. Mi-temps par la suite, avec des locaux qui tentent et des visiteurs qui n'ont pas encore appuyé sur le champignon.

De retour de pause, le CAB touche enfin au but. 47', Oussama Ali met les Cabistes sur orbite et trompe Charfi. Un timing idéal pour les Bizertins qui prennent les devants assez tôt en seconde période. 49', sur sa lancée, le Club Athlétique Bizertin est tout proche de doubler la mise par Fellahi dont le tir vicieux est détourné par Charfi, d'une superbe claquette. Décidément, avec le rythme actuel du play-out, les organismes commencent à lâcher. 56', souffrant, Othmani cède sa place à Rhibi. On entame l'heure de jeu à présent où Krir, d'un sauvetage miraculeux, sous la transversale, écarte le danger suite au tir extérieur d'Ayoub Mcharek.

A 20' de la fin, beaucoup d'engagement entre les deux équipes (le Cabiste Ferchichi victime d'un contact limite...). 79', Midani, à peine incorporé en lieu et place d'Oussama Ali, le buteur, perce et s'infiltre, s'écroule dans la zone de vérité, réclame un penalty mais Amir Loussif ne bronche pas. 80', le CAB insiste mais Taib Ben Zitoun bute sur Charfi qui s'interpose. Domination totale des locaux qui vont même évoluer en supériorité numérique à dix minutes de la fin après le carton rouge récolté par Amine Belakhal qui touche le ballon de la main, suite au lob de Ben Zitoun. Le penalty est décrété. Et à la 82', Bouallegui s'avance et signe le second but du CAB. Les Cabistes sont en roue libre, Maher Kanzari peut faire tourner son effectif à présent et la victoire est amplement méritée.