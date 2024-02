Tunisie: ASM - Une dynamique à préserver !

Aussi courte soit-elle, la victoire remportée la semaine dernière devant El Gawafel a donné des ailes aux Marsois qui ne demandent, à présent, qu'à croire en leur bonne étoile.

Il y a une semaine, les Marsois ont remporté le match qu'il ne fallait surtout pas perdre à ce stade de la compétition. Car la phase du play-out a beau n'être qu'à ses débuts, tous les matches sont aussi décisifs les uns que les autres. Et pour sauver sa place parmi l'élite, il vaut mieux s'y prendre tôt et, surtout, ne pas perdre ses matches à domicile.

Cet après-midi, les banlieusards seront en déplacement à Métlaoui. Et même s'ils ont un ascendant psychologique sur leur hôte devant lequel ils ont remporté la seule victoire de la première phase du championnat, on ne peut pas dire pour autant que les "Vert et Jaune" sont en terre conquise. En effet, cette victoire a été remportée lors de l'ultime journée alors que les dés étaient jetés. Ceci dit, il faut savoir tirer profit du succès de la semaine dernière et faire en sorte que l'ASM reste dans une dynamique de victoires.

Il en faut, car l'équipe n'est pas encore sortie de l'auberge. Car même si l'ASM est monté d'un grade en se classant avant-dernier, il a le même nombre de points, soit trois, que la lanterne rouge, El Gawafel. Tout à l'heure, un point serait bon à prendre, mais insuffisant pour quitter le bas du tableau. Il suffit donc de croire en sa bonne étoile et de se surpasser à Métaloui pour aligner la passe de deux.

%

Avec les mêmes...

Cet après-midi, il ne faut pas s'attendre à des changements dans le onze de départ. Chaker Meftah devra même reconduire, à un ou deux joueurs près, le même onze de départ, non pas parce qu'il ne compte pas changer une équipe qui gagne, mais parce qu'il ne dispose que des mêmes joueurs opérationnels. C'est que même s'ils ont repris les entraînements, Mohamed Ali Yaâkoubi et Utin Udo ne sont pas encore prêts et, de ce fait, n'ont pas été convoqués pour le match de cet après-midi. Toutefois, Yaâkoubi demeure une véritable énigme. Il n'a disputé qu'une seule rencontre depuis le début de la saison, de surcroît le match aller face à l'ES Métlaoui. Un match qu'il n'a même pas disputé en entier puisqu'il a été expulsé dès la 54'. Or, c'est à ce stade précis de la saison que l'ASM a le plus besoin de son expérience.

Formation probable : Hammemi, Werzli, Bousnina, Chaouech, Chmissi, Guesmi, Traidi, Chabbour, Khfifi, Kamerji et Chachia.