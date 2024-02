Algérie: Journée nationale du Chahid - De nombreuses structures de développement inaugurées dans le sud du pays

OUARGLA — La commémoration de la Journée nationale du Chahid a été marquée, dimanche dans le sud du pays, par l'inauguration d'un nombre de structures de développement dans ces régions, en plus des cérémonies de recueillement à la mémoire des martyrs ainsi que l'organisation de plusieurs festivités, culturelles et sportives.

L'évènement a donné lieu à Ouargla à la remise d'un camion-frigorifique de transport des produits médicamenteux et de trois (3) ambulances aux établissements publics hospitaliers "EPH-Hocine Ait Ahmed" de Hassi-Messaoud, "EPH-Mohamed Boudiaf" d'Ouargla et EPS-Mère-enfant, chef lieu la wilaya.

Les autorités locales ont donné, également, le coup d'envoi du projet de réhabilitation et d'extension du réseau d'assainissement du vieux Ksar d'Ouargla.

Dans la wilaya de Djanet, l'inauguration d'un internat, d'une capacité de 100 lits, au niveau de l'établissement pédagogique moyen "Emir Abdelkader", situé dans le quartier d'Azelouaz, d'une exposition d'artisanat, l'animation d'une conférence autour du thème "Sur les traces du Chahid", figurent au menu du programme commémoratif de cette journée.

Une caravane médicale a été lancée par les autorités locales de la wilaya de Timimoun au profit des moudjahidine et des ayants-droit, alors que les vainqueurs du festival "Epée d'Or" de la course des dromadaires, et du lauréat du concours de l'écriture des belles lettres pour enfants ayant pour thème "Chahid Hachemi M'hamed", ayant conduit les épopées du Grand Erg Occidental, ont été honorés à l'occasion.

Une rencontre mémorielle et d'échanges, ayant regroupé des jeunes d'Illizi et d'autres issus de la communauté nationale établie à l'étranger, rentrant dans le cadre d'une caravane de communication et d'échanges des jeunes algériens des deux rives initiée par le Conseil supérieur de la jeunesse, a été parmi les activités importantes organisées dans la wilaya d'Illizi à l'occasion de la Journée nationale du Chahid.

La wilaya d'El-Meniaâ a, pour sa part, enregistré, la pose de la première pierre pour la réalisation de deux établissements pédagogiques, d'une station d'épuration et de traitement des eaux usées, en plus du lancement du projet de dédoublement de quatre (4) km de la route reliant la nouvelle ville d'El-Meniaâ au chef lieu de la commune.

Il a été procédé, également, à la pose de la première pierre pour la réalisation de deux bureaux d'Algérie-poste au niveau des quartiers "Zouiten", commune de Hassi El-Gara et le quartier de Ouled-Fradj, commune d'El-Meniaâ, ainsi que d'un projet d'un lycée, d'un collège et de deux écoles primaires au niveau du nouveau pôle de Hassi El-Gara, en plus de la réception d'un projet d'aménagement urbain.

Dans la wilaya de Béchar, l'occasion a été mise à profit pour l'inauguration de la plateforme du musée du Moudjahid, riche de plus de 3.000 ouvrages d'histoire, dont plus de 1.500 livres ont été offerts par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, a indiqué la responsable de cet organisme.

La distribution de 565 logements, dans toutes les formules d'habitat, et de 208 lots de terrain à bâtir dans le cadre de l'auto-construction au profit de citoyens, ont été parmi les activités commémoratives de cette Journée dans la wilaya de Ghardaïa. Une conférence sur le thème: "Le Mouvement national et la Guerre de libération dans les livres d'histoire", a été également organisée au niveau de l'université.

Dans la wilaya de Laghouat, il a été procédé, à cette occasion, à l'inauguration d'un projet d'électrification de 11 exploitations agricoles au niveau du périmètre "El-Farcha", commune de Gueltat-Sid-Sâad, (140 km au Nord Laghouat).