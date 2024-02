Angola: La Première Dame de l'Angola présente des projets sociaux à Addis-Abeba

Addis — Abeba - La Première Dame de la République de l'Angola, Ana Dias Lourenço, a présenté dimanche, à Addis-Abeba, les programmes sociaux et communautaires que sa fondation met en œuvre, en Angola, en faveur des populations.

Ana Dias Lourenço a fait le point sur les activités menées par sa fondation Ngana Zenza pour le Développement Communautaire (FDC), lors de son discours à la 28ème Assemblée Générale Ordinaire de l'Organisation des Premières Dames Africaines pour le Développement (OPDAD).

L'événement a été organisé en marge du 37ème sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), sous le thème « Éduquez-la et transformez l'Afrique, en améliorant l'accès à la santé et à l'éducation des femmes et des filles africaines du 21e siècle ». .»

La Première Dame a indiqué que les projets de sa Fondation sont axés sur les secteurs de l'éducation et de la santé, qui, selon elle, devraient être une priorité dans toute l'Afrique.

Elle a expliqué que l'Angola reste confronté au défi du développement équitable pour le bien-être de toutes les femmes et hommes angolais, en particulier des filles et des garçons.

Pour relever ce défi, a-t-elle indiqué, le FDC a défini comme l'un des axes de son Plan stratégique 2022-2025 la promotion d'initiatives, de projets et de programmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de la citoyenneté sans distinction de genre.

Dans ce contexte, a-t-elle poursuivi, le FDC a soutenu et plaidé pour la mise en œuvre réussie de programmes et de projets dans les domaines de l'éducation et de la santé des femmes et, en particulier, des filles.