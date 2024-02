Congo-Kinshasa: Ituri - Les chefs traditionnels sensibilisent des jeunes miliciens à la paix et la cohésion sociale à Djugu

Des miliciens de la CODECO et des groupes d'autodéfense sont sensibilisés à la paix et à la cohésion sociale, depuis vendredi 16 février, dans le territoire de Djugu(Ituri). Cette sensibilisation a été lancée à Lidda par les chefs coutumiers des entités Lendu et Hema avec l'appui de la MONUSCO.

Selon ces autorités traditionnelles, l'objectif de cette démarche est de consolider la paix relative observée dans cette entité.

De nombreux jeunes de communautés locales qui avaient pris les armes contre la République ou contre les autres communautés ont pris part à cette séance de sensibilisation initiée par les chefs coutumiers du territoire de Djugu avec l'appui du Gouvernement et de la MONUSCO.

Ces jeunes sont venus de différentes localités dont Ndhaudha, Gokpa, Djitsi dans les entités Lendu et Dhedja, Ngle, Lona, Lodzipka dans secteurs de Bahema. Ils se sont engagés à ne plus commettre des violences contre les membres de deux communautés et à laisser le libre passage aux populations, déclarent des chefs coutumiers.

Ces hommes armés se disent également prêts à déposer les armes et reprendre leurs activités professionnelles qu'ils exerçaient avant de s'enrôler dans ces milices.

Pour matérialiser cet engagement, le gouvernement provincial leur a remis mille houes pour la relance des activités agricoles.

Selon les autorités coutumières, cette campagne de sensibilisation est initiée dans le but de consolider la paix relative caractérisée par la baisse des violences depuis le dernier trimestre de l'année 2023 dans le territoire de Djugu.

Elles précisent que cette campagne va se poursuivre dans d'autres entités en vue d'atteindre tous les jeunes qui avaient intégré les groupes armés et qui ont pris conscience des conséquences de la guerre qui persiste depuis environ cinq ans dans cette province.