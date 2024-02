Congo-Kinshasa: Guerre au Nord-Kivu - Les Etats-Unis condamnent les récentes incursions du M23 dans la cité de Sake

Les États-Unis ont fermement condamné, samedi 17 février, l'aggravation de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) causée par les actions du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda notamment ses récentes incursions dans la cité de Sake. Les Etats-Unis ont prononcé cette nouvelle condamnation dans un communiqué de presse publié, samedi, par le porte-parole de leur département d'Etat qui rappelle que le M23 est un groupe armé sanctionné par les États-Unis et les Nations unies.

Pour le département d'Etat américain, cette escalade a accru les risques pour des millions de personnes déjà exposées à des violations des droits de l'homme, notamment les déplacements, les privations et les attaques.

« Nous appelons le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Sake et de Goma, conformément aux processus de Luanda et de Nairobi », peut-on lire dans ce communiqué du département d'Etat américain.

Les États-Unis condamnent « le soutien du Rwanda au groupe armé M23 et demandent au Rwanda de retirer immédiatement tout le personnel de la Force de défense du Rwanda de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles sol-air, qui menacent la vie des civils, des soldats de l'ONU et d'autres forces de maintien de la paix régionales, des acteurs humanitaires et des vols commerciaux dans l'est de la RDC ».

Le communiqué rappelle qu'il est essentiel que tous les États respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun et que tous les acteurs soient tenus responsables des violations des droits de l'homme commises dans le cadre du conflit qui sévit dans l'est de la RDC.

« Nous demandons au gouvernement de la RDC de continuer à soutenir les mesures de confiance, notamment en cessant de coopérer avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé qualifié de "force négative" par les organismes régionaux et le gouvernement de la RDC, et qui expose la population civile à des risques », exhortent les Etats- Unis.

Et d'ajouter : « Nous continuons à soutenir les efforts diplomatiques régionaux qui favorisent la désescalade et créent les conditions d'une paix durable en RDC et nous appelons toutes les parties à participer de manière constructive à la recherche d'une solution négociée ».

Depuis plusieurs jours, d'intenses combats opposent l'armée congolaise et le M23 près de la cité de Sake a seulement une dizaine de kilomètres de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.