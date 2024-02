Afrique: Le Président angolais appelle le continent à donner la priorité à la paix et à la sécurité

Addis — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a une fois de plus averti samedi, à Addis-Abeba, que l'Afrique ne pourra guère parvenir au développement économique et social si elle ne parvient pas à résoudre ses problèmes de paix et de sécurité.

L'homme d'État angolais s'exprimait en sa qualité de champion de l'Union africaine (UA) pour la paix et la réconciliation, devant ses homologues africains réunis dans la capitale éthiopienne.

Son intervention a eu lieu au premier jour de travail du 37ème sommet ordinaire de l'UA, qui se déroule jusqu'à ce dimanche.

Il a déclaré que c'est sur la base de cette conviction que sans paix et sécurité il est difficile de parvenir au progrès et au développement que, dans le cadre de son mandat de Champion de la Paix et de la Réconciliation en Afrique, il a consacré ses efforts à coordonner diverses initiatives de paix.

Ces initiatives, a-t-il dit, ont été sous-régionales, régionales et continentales, visant à contribuer à la prévention, à la gestion et à la résolution pacifique des conflits actuels, en particulier dans la région des Grands Lacs.

João Lourenço a cité, à titre d'exemple, les tensions entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, ainsi que les conflits en République centrafricaine (RCA), au Soudan et au Soudan du Sud.

A cet égard, il a rappelé les deux mini-sommets tenus au cours de l'année 2023, dans le but d'harmoniser et d'assurer une coordination régulière des processus de Luanda et de Nairobi et de mettre en oeuvre le Plan d'action conjoint pour la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC.

Cet effort, a-t-il dit, vise à apaiser le climat de tension et à normaliser les relations politico-diplomatiques entre la RDC et le Rwanda.

Les deux réunions ont également porté sur des aspects importants tels que la cessation des hostilités dans la région, le déploiement des forces régionales en Afrique orientale et australe ainsi que le cantonnement et le désarmement du M-23, pour garantir le retour des réfugiés dans leurs provinces d'origine, a-t-il déclaré.

Selon le Chef de l'Etat angolais, l'exécution rapide du Plan d'action commun pour la résolution de la crise sécuritaire dans la région était un autre objectif à atteindre.