Sénégal: Sédhiou/Mutualisation des stratégies de relèvement des performances scolaires - Proviseurs et parents d'élève signent le pacte avec l'Académie

Partant du constat d'une baisse sensible, par endroit, des performances scolaires entre 2022 et 2023, l'Inspection d'Académie (IA) de Sédhiou a réuni l'ensemble des proviseurs des lycées de la région ainsi que les parents d'élèves de ces établissements, pour procéder à un diagnostic aux fins d'une inversion de la tendance. Dans une démarche participative et instructive, les différents acteurs ont réaffirmé leur engagement à oeuvrer pour l'amélioration des indicateurs. Des contrats de performance sont signés à cet effet pour matérialiser ce pacte.

Cette rencontre a réuni l'ensemble des proviseurs des lycées de la région de Sédhiou et les présidents d'Association de parents d'élèves (APE), en vue de procéder à un diagnostic des résultats scolaires et de renforcer la synergie entre l'école et le milieu, pour booster les performances. Mme Aïssatou Sy, Inspectrice Vie scolaire, a dirigé les travaux, au nom de l'Inspecteur d'Académie de Sédhiou, Papa Gorgui Ndiaye. «Nous avons partagé avec l'ensemble de ces acteurs sous forme d'une projection vidéo les données de l'académie en termes de performances scolaires, en termes de taux de redoublement, de statistiques au niveau des filières scientifiques entre autres», dit-elle.

Et de poursuivre : «nous leur avons donné la parole en retour pour les écouter. Cette interactivité a mis en lumière beaucoup de contraintes et parallèlement nous les avons engagés à trouver avec nous des solutions idoines. C'est parce que nous tenons vraiment à systématiser le concept de l'école de la communauté».

Il ressort de ce diagnostic une foison toujours actuelle des classes en abris provisoires, nonobstant les efforts en cours de l'Etat. Ibrahima Solly, le président de l'Association des parents d'élèves de Karantaba, déclare qu'«à Karantaba, le lycée ne compte que trois salles de classe physique ; le reste est en abris provisoires. En plus l'école est excentrée bien loin du village de sorte que certains élèves sèchent les cours à l'insu de leurs parents».

De son côté, Amadou Sy Dramé, le président de l'Association des parents d'élève du lycée de Marsassoum, note que «depuis sa création, le lycée de Marsassoum est entièrement en abris provisoires. Certes l'Etat nous a promis de construire ce lycée ; mais, jusqu'ici, on attend toujours».

Au sujet des abandons scolaires, Ibrahima Solly de Karantaba fait observer ce qui suit : «chez nous, beaucoup de jeunes filles sont données en mariages précocement. Cela altère leurs études et explique le fort taux des abandons scolaires».

«POLITISATION DE L'ESPACE SCOLAIRE», UNE PIERRE SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE !

L'espace scolaire a subi la tyrannie de la politique ces dernières années, à la grande colère des parents. Alpha Baba Sonko, le président de l'APE du lycée de Goudomp, s'en offusque. «Nous avons envoyé nos enfants à l'école pour apprendre mais non pour suivre les enseignants politiciens qui les influencent et engagent nos enfants derrière des leaders politiques. Nous, parents d'élèves, nous nous engageons, en retour, à sensibiliser les communautés contre de telles pratiques contraires à la réussite scolaires de nos enfants», prévient-il.

Bien d'autres contraintes ont été identifiées, au rang desquelles l'exercice du petit commerce par de très jeunes filles, l'exploitation des motos taxis Jakarta par de jeunes garçons et la négligence de certains parents. En réponse à toutes ces contraintes, l'Inspection d'Académie de Sédhiou a formulé une dizaine de recommandations, qui exhortent à une synergie de l'ensemble des familles d'acteurs, afin de remettre l'Académie sur les rampes de la performance.

Inspecteurs Bourama Ndiaye et Abdoulaye Ba de l'Académie de Sédhiou n'ont pas manqué de préciser que l'Etat a engagé un vaste chantier de constructions scolaires, sous forme d'un Plan triennal d'investissement décidé au dernier Conseil des ministres décentralisé à Sédhiou. Il s'y ajoute la construction d'un Lycée d'intégration nationale pour l'équité et la qualité (LINEQ) à Sédhiou. A cela s'ajoutent des investissements en cours par des partenaires de l'école, pour créer les conditions de réussite et d'équité dans l'espace scolaire.