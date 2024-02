Cote d'Ivoire: Réserve naturelle du Cavally - Les occupants appelés à quitter les lieux

Les occupants de la réserve du Cavally ont été invités à quitter les lieux.

La salle Alassane Ouattara du Conseil régional du Cavally a abrité du lundi 12 au vendredi 16 février 2024, un atelier d'élaboration du plan d'opération 2024 de la réserve naturelle du Cavally.

Pour protéger la forêt classée de Taï et la réserve naturelle de la forêt de Cavally, plusieurs acteurs et des ONG se sont réunis pour réfléchir sur leur gestion .

Après trois jours de réflexion sur la situation de dégradation de la forêt classée de Cavally , des parcs et réserves de Taï, le DG de l'office Ivoirien des parcs et réserves (Oipr), le Général Tondossama Adama a décidé de passer à une vitesse supérieure et d'appliquer la loi de 2018 adoptée par l'État de Côte d'Ivoire afin de restaurer la couverture végétale qui connaît une dégradation très avancée.

« L'atelier qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour faire la planification des activités à venir pour la gestion des parcs et réserves de la forêt classée du Cavally. De 16 millions d'hectares en 1960, la Côte d'Ivoire se retrouve à ce jour à 2,97 millions d'hectares, soit de 90% à 9,2% dont 20% de perte. Cette forêt doit être déclassée pour devenir des réserves et parcs. En septembre dernier, la forêt du Cavally a été déclassée. Aujourd'hui, cette gestion des parcs et réserves a été confiée à l'Oipr. Nous sommes là pour renforcer en termes de protection. Dès l'instant cette forêt est devenue réserve, il n'y a plus droit d'usage et l'Oipr prendra des dispositions nécessaires pour empêcher les infiltrations illégales et les plantations qui sont à l'intérieur doivent être abandonnées et même détruites. Je lance un appel à tous ceux qui sont encore dans ces zones de quitter dès maintenant. À ce stade, nous ne parlerons plus de déguerpissement , mais plutôt après la sensibilisation, nous allons passer à la phase de répression avec toutes les autorités compétentes, que ce soit la gendarmerie nationale, la police, l'armée de terre, les eaux et forêts et même la justice. D'ici dans les trois prochaines années, nous ne voulons plus voir quelqu'un sur ces lieux. », a indiqué le DG de l'Oipr, le Général Tondossama Adama.

Pour ce faire, il a engagé tous les agents de l'OIPR et les forces de l'ordre à bien faire leur travail.

Cet atelier de trois jours a réuni plusieurs acteurs issus des quatre départements de la région du Cavally, à savoir Tai, Bloléquin, Toulépleu et Guiglo et aussi d'autres régions telles que San Pedro et Soubré.