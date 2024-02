Cote d'Ivoire: Leadership, éducation financière, marketing - Les femmes entrepreneures se retrouvent en mars pour s'outiller

La deuxième édition de Entrepren'her Day va se tenir le samedi 9 mars 2024, au stade de l'université de Cocody, sur la thématique : « femmes pionnières, révolutionner le futur par l'innovation et le numérique ». A annoncé Mme Houphouët Betina, commissaire générale de la deuxième édition de cette initiative célébrant l'autonomisation et l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire.

« Cette édition d'Entrepren'her Day soutenue cette année par la Ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, offre aux femmes entrepreneures des formations gratuites, des opportunités de réseautage, une incitation à l'adoption du numérique et des nouvelles technologies, ainsi qu'une exposition-vente afin de promouvoir le savoir-faire de ces femmes et des séances de sensibilisation à la santé », a développé la commissaire générale, ce vendredi 16 février, à l'occasion de la conférence de lancement de l'évènement, à Palm club hôtel à Cocody.

Selon elle, Entrepren'her Day cible les femmes entrepreneures, les Très petites entreprises (Tpe) et Petites et moyennes entreprises (Pme) dirigées par des femmes, les associations féminines, les coopératives de femmes et les étudiantes en fin de cycle.

«Nous proposons un programme de formation qui se fera en amont, en leadership, en Education financières, en Marketing et en Relation commerciale. Il y aura aussi des ateliers de formation, un panel de partage d'expérience, une exposition-vente », a dévoilé Mme Houphouët Betina.

Et d'ajouter que des formateurs expérimentés animeront les sessions de formation de la première Cohorte fournissant des connaissances pratiques et des outils essentiels aux participantes.

La commissaire avait à ses côtés des partenaires tels que WinnerMind, Perfection Project Management (Ppm), Women in Action Institute et le Centre de développement du Potentiel Humain.

A l'en croire, 2000 personnes sont attendues à cette rencontre de promotion, de soutien et de célébration de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire.